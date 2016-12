Rezept für lange Ehe: „Auf breiter Basis tolerant sein“

Höchstadt: Pilzexperte Hans Krautblatter und seine Frau Ursula feiern Goldene Hochzeit - vor 48 Minuten

HÖCHSTADT - „Die Chemie muss einfach stimmen“, sagt Hans Krautblatter über das beste Rezept für eine lange und stabile Ehe. Der Biologe und Chemiker aus Höchstadt muss es wissen: Seit 50 Jahren ist er mit seiner Ursula verheiratet. Am Silvestertag wird die Goldene Hochzeit im engsten Familienkreis gefeiert.

Hans und Ursula Krautblatter (Mi.) feiern Goldene Hochzeit. Mit dabei sind (v. l.) Schwiegertochter Ronja, Bürgermeister Brehm, die Enkel Paul, Marla, Selma und Baby Nele sowie Sohn Michael. © Michael Müller



Hans Krautblatter ist in der Region weit bekannt. Er hat nach dem Abitur in Erlangen Biologie, Chemie und Erdkunde studiert, in Genetik promoviert, war dann 32 Jahre lang Lehrer am Gymnasium in Höchstadt und hat hier zahllose Kinder beim Erwachsenwerden begleitet.

Noch bekannter dürfte er allerdings als Pilzexperte sein. Zahlreiche Sammler bringen ihm ihren Fund, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, darunter waren schon Knollenblätterpilze und andere sehr gifte Exemplare. „Einige haben mir sicherlich ihr Leben zu verdanken“, weiß Hans Krautblatter.

Der Jubilar (79) stammt aus einer Mühle bei Waischenfeld, seine spätere Frau (70) wuchs in der Wehrlmühle vier Kilometer weiter an der Wiesent auf. Sie kannten sich schon als Kinder, weil Ursulas Vater Kapellmeister in der Blaskapelle war, in dem Hans Krautblatter Trompete spielte. Doch richtig gefunkt hat es erst 1961 bei einer Jugendfahrt nach Südtirol. Am 30. Dezember 1966 heirateten sie standesamtlich, tags drauf kirchlich. „Es war ein richtig schöner Wintertag mit Schnee“, erinnert sich die Jubilarin.

Drei Kinder (Evi, Patrick und Michael) wurden geboren. Inzwischen hat sich die Familie um acht Enkelkinder — das Älteste ist 23 Jahre, das Jüngste gerade mal sechs Wochen alt — vergrößert. Die Enkelkinder sind oft in Höchstadt zu Besuch und halten so die Großeltern fit. Doch auch sonst ist das Jubelpaar sehr aktiv, denn „wer rastet, der rostet“, finden die Krautblatters. Fast täglich gehen beide schwimmen, ferner ist Bergwandern, gerne in Kärnten und am Lago Maggiore, eine Passion und auch Reisen gehört zu ihren Hobbys. Hans Krautblatters Leidenschaft gehört daneben natürlich der Botanik und der Ornithologie. Seit seiner Pensionierung im Jahre 2000 hält er auf diesen Gebieten Vorträge und leitet Exkursionen. Außerdem fotografiert er gerne Fauna und Flora sowie Landschaften. „Auf 100 Blumen kommt ein Mensch“, erzählt seine Frau schmunzelnd über seine bevorzugten Motive.

Ursula Krautblatter, die nach dem Abitur als Mathematikassistentin im Siemens-Forschungszentrum in Erlangen gearbeitet hat, liebt deutsche und englische Literatur, beschäftigt sich viel mit ihren Enkeln und teilt zudem viele Interessen ihres Mannes. Auch das sei wichtig für eine lange, glückliche Ehe, sagt Hans Krautblatter. „Man muss weitgehend übereinstimmen — in weltanschaulichen Dingen, ethischen und religiösen Fragen.“ Daneben müsse man dem Partner Freiraum geben und bei Differenzen auch wieder aufeinander zugehen, rät er weiterhin. „Auf breiter Basis tolerant sein, das ist das A und O.“

Zur Goldenen Hochzeit gratulierte auch Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm, der Krautblatters Rat im Bereich Naturschutz schätzt. „Bleibt wie ihr seid“, sagte er zum Jubelpaar und überreichte ihm ein Präsent.

