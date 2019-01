Richtung stimmt: KCH-Faschingszug in voller Fahrt

Bei der ersten Prunksitzung in diesem Jahr wurden die Gäste im Vereinshaus mit einem närrisch-bunten Programm verwöhnt - vor 55 Minuten

HERZOGENAURACH - "Ein dreifach donnerndes Uraha Helau!" ertönt es den ganzen Abend bei der ersten Galaprunksitzung des Karnevalsclub Herzogenaurach in diesem Jahr. Eine Vielzahl von Tanzmariechen und Showacts formten neben den Büttenreden ein sehr unterhaltsames, aber vor allem amüsantes Programm.

„Thank you for travelling with Deutsche Bahn“: Die Elferratsgarde zeigt tänzerisch aufs Detail genau, wie es in einer deutschen Eisenbahn abgeht. © Fotos: Brandl



„Thank you for travelling with Deutsche Bahn“: Die Elferratsgarde zeigt tänzerisch aufs Detail genau, wie es in einer deutschen Eisenbahn abgeht. Foto: Fotos: Brandl



Die jüngsten aktiven Mitglieder an diesem Abend auf der Bühne gehören zu den Bambinis mit ihrem Showtanz "Mäh Mäh – Die Schafe sind los". In putzig kleinen Schafskostümen tollen die kleinsten und jüngsten des Vereins über die Bühne und erobern vor allem die Herzen der Großeltern und weiblichen Gäste. Etwas für die Ohren gab es von Büttenredner Wolfgang Voit mit seiner Bütt "A fränkischer Fregga". Thematisch war viel dabei, vor allem, was die Familie angeht: "Du sollerst langsam min Kinner kriegn aufhörn. Sie gelinga dir nicht mehr". Oder die genaue Bedeutung von Trennkost: "Sie isst jetzt in der Küche und ich in der Garage." Auch Doris Paul trat in die Bütt und philosophierte über manch nachvollziehbare Leiden der Männer mit Diäten.

Bilderstrecke zum Thema KCH-Prunksitzung mit Top-Programm „Ein dreifach donnerndes Uraha Helau!“ ertönte den ganzen Abend auf der ersten Galaprunksitzung des Karnevalsclub Herzogenaurach. Eine Vielzahl von Tanzmariechen und Showacts formten neben den Büttenreden ein sehr unterhaltsames, aber vor allem amüsantes Programm.



Etwas musikalisch wurde es dann später am Abend mit Spitzbua Markus. Der Niederbayer hatte so einige derbe Sprüche und Lieder dabei. So stellt er sich neben Ordenskanzler Dieter Bräunlein und behauptet mit einer Körpergröße von rund 140 Zentimeter "Ihr kennt uns! Wir sind Dick und Doof!" Nicht viel anders sah das aus, als der kleine Spitzbua Markus den groß gewachsenen Bürgermeister German Hacker auf die Bühne holte. Hacker griff ihm prompt unter die Arme und hob ihn auf Augenhöhe, was ihn sichtlich überraschte. Der Spitzbua dirigierte den Bürgermeister dann zurück auf die oberste Treppenstufe der Bühne und meinte: "Jetzt sind wir auf Augenhöhe." Was immer noch nicht ganz stimmte. Erst als Hacker noch eine Stufe runterstieg, war Augenhöhe erreicht und der Größenunterschied ausgeglichen. Zum Schluss gab es eine große Polonaise mit dem Publikum durch den Saal, bei der sich alle Größen und Altersklassen anschlossen.

Rasant wurde es bei den Allersberger Flecklashexen, die in der Region viele Fans haben. Unter den dicken Masken verstecken sich schweißgebadete Männer mit roten Köpfen, die jedoch allesamt Spaß auf der Bühne haben. Ein wohl immer aktuelles Thema griff die Elferatsgarde mit ihrem Showtanz auf: die Tücken beim Reisen mit dem Zug. "Thank you for Traveling with Deutsche Bahn." Zu warme Züge im Sommer und kalte Züge im Winter – man wusste, was gemeint war. Über viel Dank und Anerkennung durften sich alle Künstler an diesem Abend für zum Teil außerordentliche Leistungen freuen. So galt der Dank und der viele Applaus den Trainerinnen und Trainern, aber auch dem Elferrat, der für jeden Spaß zu haben war.

ANDREAS BRANDL