Röttenbach: Bauernhof weicht Wohnbau

Gemeinde plant ein Mietshaus mit sozialen Raten - vor 2 Stunden

RÖTTENBACH - Am Ortsende Richtung Hemhofen ändert sich das Ortsbild. Die Gemeinde plant ein Mehrfamilien-Wohnhaus auf dem Grundstück eines alten Bauernhofs.

Der ehemalige Bauernhof an der Röttenbacher Hauptstraße ist dieser Tage abgerissen worden. Das Grundstück erwirbt die Gemeinde. Hier soll ein Gebäude mit mehreren Mietwohnungen entstehen. © Foto: Rainer Groh



Der ehemalige Bauernhof an der Röttenbacher Hauptstraße ist dieser Tage abgerissen worden. Das Grundstück erwirbt die Gemeinde. Hier soll ein Gebäude mit mehreren Mietwohnungen entstehen. Foto: Foto: Rainer Groh



Die Vorarbeiten sind dieser Tage unübersehbar gelaufen. Das landwirtschaftliche Anwesen neben der Mauritius-Apotheke wurde abgerissen und damit ein ansehnliches Grundstück, begrenzt von der Hauptstraße und dem Mauritiusweg, freigemacht. Die Gemeinde, bestätigte auf Anfrage Bürgermeister Ludwig Wahl, ist sich mit dem Besitzer, dem Apotheker Georg Galster, handelseinig: Sie erwirbt das Areal.

Laut Wahl spielt dieses Grundstücksgeschäft den übergeordneten Planungen in Röttenbach in die Hände. Wie wiederholt berichtet, will man innerorts eine dichtere Bebauung zulassen. Dies ist eine der Empfehlungen des städtebaulichen Gutachtens von Planer Matthias Rühl.

Auf dem Grundstück stellt man sich ein mehrstöckiges Wohnhaus vor. Es soll Mietwohnungen enthalten, die auch für Mieter mit geringerem Einkommen erschwinglich sind, so Wahl. Also zum Beispiel für anerkannte Asylbewerber. Bedarf gibt es, wie berichtet, in der Gemeinde. Nach Möglichkeit möchte der Bürgermeister aber vermeiden, dass die Gemeinde dafür selbst zum Bauträger werden und eventuell eine eigene Wohnungsbaugesellschaft gründen muss. Ludwig Wahl setzt auf den Wohnungspakt Bayern, ein Förderprojekt der Staatsregierung. Er strebe an, dass der Staat den Wohnungsbau finanziert und dafür das Grundstück von der Kommune gestellt bekommt.

Den Wohnungspakt hat die Staatsregierung 2016 aufgelegt. In seiner ersten Phase sieht das Programm genau solche Konstellationen vor. Man will ausdrücklich Asylbewerbern zu Wohnungen verhelfen, aber auch zu mindestens 30 Prozent einheimischen Bedürftigen.

Einen Teil des Bauernhof-Grundstücks wird Georg Galster indes in seinem Eigentum behalten, sagte er den NN. Dort, im Norden des Areals, plant er Parkplätze für die Kunden der Apotheke, die leichter anzusteuern und zu verlassen sind als die jetzigen. Auch die Gemeinde wird laut Ludwig Wahl auf ihrem Teil des Grundstücks Stellplätze anlegen. So entsteht ein zusammenhängender Parkplatz für rund 20 Pkw. Wie der Bürgermeister noch sagt, liegt der Gemeinde ein Antrag Galsters vor, den südlichen, jetzt leer stehenden Teil des Apothekengebäudes umzubauen und zu erweitern.

rg