Röttenbach: Nur der hohle Stamm bleibt übrig

Zwei mächtige Linden mussten gefällt werden - vor 46 Minuten

RÖTTENBACH - Erst knirscht es leise, dann immer lauter, und dann bricht der mächtige Stamm mit einem enormen Krachen ab und fällt zu Boden. Eine der beiden riesigen Linden in Röttenbach gleich neben dem Rathaus wurde gestern der Garaus gemacht. Dem zweiten Baum ging es ebenfalls an den Kragen.

In der Baumkrone begannen die Fäll-Arbeiten. © Foto: Jeanette Seitz



Wie berichtet, waren zwei Bäume aus der Gruppe so krank, dass sie umzustürzen drohten und deshalb umgehend gefällt werden mussten. Bürgermeister Ludwig Wahl bedauert das zwar, aber auch Experten bescheinigten ihm die Notwendigkeit der Fällung. Schon früh am Morgen waren gestern die Bauhofmitarbeiter um den Leiter Heinz Weber beschäftigt.

Mit einem Hubsteiger der Firma Schickert ging es hinauf in die Baumkrone, um zuerst Äste zu entfernen, einen benachbarten Baum zurückzuschneiden und dann die zweigeteilte, an Kernfäule leidende Linde von oben her Stück für Stück abzuschneiden. Bei den letzten beiden Teilen des Stammes wurde mit der Motorsäge jeweils ein Keil herausgeschnitten, um die Fallrichtung festzulegen, dann kamen eine Kette und ein Traktor zum Einsatz. Danach war deutlich zu sehen: Der Stamm war innen schon völlig hohl.

Vom Hubsteiger aus deutlich zu sehen: Der zweigeteilte Stamm war innen schon völlig hohl. © Foto: Jeanette Seitz



Das restliche Stück wird im Ganzen auf eine gemeindliche Ausgleichsfläche transportiert und abgelegt. Dort dient der hohle Stamm dann Eidechsen, Insekten etc. als Lebensraum. Das abgeschnittene, zerkleinerte Holz wird als Brennholz verkauft. Die entsprechenden Informationen hierzu finden sich demnächst im Amtsblatt.

JEANETTE SEITZ