Röttenbach: Suff war kein guter Berater

Partygastgeber mit zwei Promille wollte mit Pkw Nachschub holen und landet an der Ampel - vor 1 Stunde

RÖTTENBACH - Das war keine gute Idee: Beim Nachschub holen für eine feucht-fröhliche Feier hat ein 21-Jähriger einen Unfall gebaut.

Am Freitagfrüh gegen 3 Uhr wollte der junge Mann mit seinem Pkw Getränke in einer Tankstelle kaufen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung von über zwei Promille kam er jedoch auf den Rückweg in der Hauptstraße vom Weg ab und stieß gegen eine Ampelanlage, die durch den Zusammenstoß abknickte und zu Boden gedrückt wurde.

Beim Aufprall verletzte er sich leicht. An der Ampel entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Ebenso hoch dürfte der Schaden an der Pkw-Front ausfallen. Mitarbeiter der Feuerwehr sowie des örtlich zuständigen Bauhofes waren vor Ort. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

