Röttenbacher Besenbinder schreiben Geschichte

Erfolge bei Deutschen Meisterschaften - 499 Punkte für Tanzmariechen - vor 1 Stunde

RÖTTENBACH - Der Karnevalsclub Röttenbach (KCR) ist von den Deutschen Meisterschaften in Halle/Saale mit einigen tollen Erfolgen zurückgekehrt. Den Spitzenplatz nimmt dabei die 16-jährige Liana Wolf ein: Sie sicherte sich den Sieg bei den Ü15-Tanzmariechen — und schrieb mit 499 Punkten Geschichte.

Die Besenbindergarde landete auf dem sechsten Platz. © Foto: Patricia Lederer



Der KC Röttenbach ist am vergangenen Wochenende mit insgesamt sechs vollen Bussen (Aktive und Fans) nach Halle/Saale zu den Deutschen Meisterschaften im Karnevalistischen Gardetanzsport gereist.

Liana Wolf schrieb mit 499 von möglichen 500 Punkten Geschichte. © Foto: Patricia Lederer



Die Altersklasse Jugend startete am Samstag nach der Eröffnungszeremonie mit dem Jugendmariechen Lara Keim und dem Schautanz "Rund und Knackig". Lara Keim zeigte bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaftsqualifikation, das sie in Sachen Mariechentanz schon eine ganz Große ist. Mit 424 Punkte wurde sie siebtbeste Solistin der Jugend in Deutschland.

Die Tänzerinnen des Schautanzes "Rund und Knackig" freuten sich, dass sie nach einem Fernsehauftritt und diversen Einladungen mit ihrem Tanz, der sich rund ums Thema Apfel dreht, auch noch bei der Deutschen Meisterschaft starten durften. Die kleinen "Äpfelchen" ertanzten sich einen beachtenswerten elften Rang.

Nach der Jugendsiegerehrung startete am Samstag auch die Sparte Junioren. Die Reisiggarde belegte dabei Platz 8 der besten Juniorengarden Deutschlands.

Michelle Zerrahn wurde Deutsche Vizemeisterin der Junioren. © Foto: Patricia Lederer



Michelle Zerrahn beendete mit ertanzten 464 Punkten sehr zufrieden ihre Juniorenzeit als Deutsche Vizemeisterin. Sie wird ab der nächsten Session bei der nächsten Altersklasse, der Ü 15, sicher wieder Erfolge feiern.

Den Vizemeister-Titel gab es für den Schautanz "Tief gefallen". © Foto: Patrcia Lederer



Lea Höhn — in der letzten Session ertanzte sie sich den Deutschen Meistertitel der Jugendsolisten und stieg danach in die Juniorenklasse auf — hatte noch Glück im Unglück nach einem Sturz kurz vor Turnierantritt. Sie verletzte sich, wollte aber unbedingt ihre Chance nutzen und auf der Bühne alles geben. Sie biss die Zähne zusammen, erhielt 436 Punkte und wurde mit Platz 10 belohnt.

Auch der Schautanz "Time After" wurde mit einem Podestplatz belohnt. Die Tänzer landeten mit 447 Punkten auf dem dritten Platz der Deutschen Juniorenschautänze.

Den dritten Platz sicherte sich der Schautanz "Time After". © Foto: Patricia Lederer



Am Sonntag startete dann die "Königsklasse", die Ü15. Die Besenbindergarde, insgesamt 20 jungen Damen, zeigten ein einwandfrei choreographierte Gardetanzdarbietung. 461 Punkte erhielten sie und erreichten den sechsten Platz von 16 qualifizierten Garden. Diese hohe Platzierung hat vorher noch keine Ü15-Garde des KCR geschafft.

Der amtierende Süddeutsche Meister im Schautanz der Ü15 — "Tief gefallen" — ging mit ihrem, für das Team äußerst emotionalen Schautanz, zum letzten Mal auf die Bühne. Mit 482 Punkten und dem Deutschen Vizemeister-Titel im Gepäck fuhren die über 30 Schautänzerinnen wieder nach Röttenbach.

Bei den Tanzmariechen der Ü15 gingen gleich drei Solistinnen der Besenbinder an den Start. Carina Meyer schwebte wie immer elegant über die Bühne und wurde mit 458 Punkten auf Rang 9 eine der Top-10-Mariechen der Ü15 Deutschlands.

Mit tosendem Applaus des Publikums reihte sich auch Bianca Dürrbeck nach zwei Jahren Solistenpause wieder in die Riege der deutschen Spitze ein. Sie zeigte mit 480 Punkten und einem Platz 4, dass sie wieder ganz vorne mit dabei ist.

Am Sonntag wurde bei der Alters-klasse Ü15 aber nicht nur Vereinsgeschichte geschrieben: Die höchste Wertung, die bisher überhaupt von einer BDK-Jury vergeben wurde, ging an ein Tanzmariechen der Besenbinder — und geht mit Sicherheit auch in die Bücher des Verbandes ein. Liana Wolf zeigte einen fehlerfreien, äußerst emotionalen und grandiosen Tanz, und sie erhielt hierfür die Spitzenwertungen 99 - 100 - 100 - 99 - 100 - 100 - 100.

Fünf Wertungen werden gezählt, die niedrigste und die höchste gestrichen. Als Ergebnis erhielt Liana Wolf, zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte des BDK (Bund Deutscher Karneval) 499 von möglichen 500 Punkten.

Dies ist mittlerweile — nach einer Unterbrechung im Jahr 2017, als sie "nur" Vizemeisterin wurde — Liana Wolfs siebter Deutscher Meistertitel.

