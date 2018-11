Röttenbacher Sängerin modelt nun auch

RÖTTENBACH - Das Showgeschäft ist Lisa-Marie Holzmann nicht fremd: Die 21-jährige Röttenbacherin ist mit einer Musical-Gala auf Tour und arbeitet mit zwei Produzenten an ihrem Profil als Sängerin in der Popmusik-Szene. Nun hat sie sich auch erfolgreich auf dem Laufsteg versucht: Auf Anhieb wurde sie Zweite bei der Wahl zur Miss Franken Classic.

Lisa-Marie Holzmann aus Röttenbach (rechts) hat es aufs Treppchen geschafft: Bei der Wahl zur Miss Franken Classic wurde sie Zweite. © Foto: Jürgen Friedrich



Stolz sei sie, sagt Lisa-Marie Holzmann nach dem Finale am Wochenende im Nürnberger Maritim-Hotel. Immerhin hatte sie es bei rund 200 Bewerberinnen durch die Vorausscheidung unter die 16 jungen Frauen geschafft, die nach der Wertung einer Fachjury den Titel und die Plätze unter sich ausmachen sollten.

Beworben hatte sie sich auf Anregung von Marie-Luise Cawi, der Betreiberin einer Nürnberger Model-Agentur, unter deren Ägide die Miss-Wahl veranstaltet wird. Es geht dabei vor allem um das Rekrutieren von Mannequins. So erwartet Lisa-Marie Holzmann, gelernte Zahnarzthelferin, nach ihrem Erfolg öfter für Modenschauen und Model-Veranstaltungen gebucht zu werden. Als Zweitplatzierte darf sie zudem auch Schärpe und Krönchen tragen, kann also auch damit rechnen, in diesem Ornat bei Veranstaltungen zu repräsentieren.

Miss Franken, erklärt die 21-Jährige ihre Bewerbung, ist ja ein schöner Titel für eine Fränkin, die ihre Heimat mag. Sie schreibt sich auch das nötige Selbstbewusstsein für derlei Auftritte zu. Und dass die junge Frau über Ausstrahlung und Bühnenpräsenz verfügt, weiß man von vielen musikalischen Auftritten mit Vater Josef und auch in Musical-Rollen.

Lauftraining ist Pflicht

Vor dem Finale in Nürnberg war freilich auch Lernen angesagt. Lisa-Marie hat "Lauftraining" absolviert, worunter nicht Leichtathletik zu verstehen ist, sondern das richtige, elegante Schreiten auf dem Laufsteg, um Mode angemessen zu präsentieren. Mit den 15 Mitbewerberinnen war sie ein Wochenende lang in einer "Model-WG", also im Trainingslager für die finale Wahl. Auch Probe-Auftritte hat es gegeben, unter anderem im Schloss Reichenschwand im Nürnberger Land.

Sie habe bei der Vorbereitung viel dazugelernt, sagt Lisa-Marie: Körperhaltung, den Model-Schritt, das richtige Laufsteg-Lächeln. Und sie hat gut trainiert, jeden Tag, wie sie sagt.

Vor den 400 Gästen bei der Gala im Maritim hat Lisa-Marie Holzmann das Gelernte offensichtlich gut angewandt. Drei Durchgänge hatten alle 14 Teilnehmerinnen — zwei Mädchen waren zum Finale nicht angetreten — zu absolvieren: in herbstlicher Alltagskleidung, im Sport-Outfit und schließlich in Abendrobe.

Unter den Gästen waren auch 25 Fans aus dem Freundeskreis der Röttenbacherin. Sie haben den Erfolg mitgefeiert. Trotz allem: Die Musik und eine Laufbahn als Sängerin rangieren bei Lisa-Marie Holzmann weiter vor dem Modeln.

Auf die Frage hat sie durchblicken lassen, dass sie auch in diesem Tätigkeitsfeld Neues vorhat. Noch heuer gehe es ins Tonstudio, um einen eigenen Song aufzunehmen. Unter der Regie von zwei Produzenten sollen weitere Popsongs folgen, alle mit eigener Note.

RAINER GROH