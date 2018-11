Röttenbacher Tänzerinnen gehören zu den Besten in Franken

RÖTTENBACH - Erfolgreiche Besenbinder: Die Tanzmariechen und Schautänzerinnen vom Karneval-Club Röttenbach haben bei den mittelfränkischen und fränkischen Meisterschaften in Schwabach viele Siegertreppchen erobert.

Röttenbacher Gruppenbild mit Garden, Solisten und Schautänzerinnen bei den mittelfränkischen und fränkischen Meisterschaften in Schwabach. Foto: Patricia Lederer



Erfolgreich startete am Samstag die Jugend mit ihrer Grünholzgarde und ergatterte den sechsten Rang der fränkischen Jugendgarden.

Die Titel mittelfränkische und fränkische Meisterin der Jugendsolisten sicherte sich mit 445 Punkten Tanzmariechen Leni Daniel. Lara Keim wurde mit 438 Punkten mittelfränkische Vizemeisterin und fränkische Trizemeisterin, gefolgt von Anna Feiler mit 424 Punkten auf Platz drei. Rang fünf der mittelfränkischen Jugendmariechen holte sich Fiona Dittrich.Der neue Schautanz der Jugend mit dem Thema "Symphonie – Zusammen Eins" wurde vierter der fränkischen Schautänze.

Mittelfränkischer Meister der Juniorenschautänze

Am Sonntag starteten dann Junioren und die Altersklasse Aktive Ü 15 in die neue Turniersession. Weil es hier so viele Aktive gibt, starteten die Besenbinder in diesen Altersklassen mit zwei Garden. Bei der Rebengarde gingen die meisten Tänzerinnen und Tänzer das erste Mal in ihrem Leben auf eine Turnierbühne. Sie bekamen großes Lob. Die Reisiggarde erreichte 412 Punkte und erhielt hierfür den Rang zwei der mittelfränkischen und den Rang drei der fränkischen Juniorengarden.

Lea Höhn wurde für ihre wunderbare Darbietung bei den Juniorensolisten mit 449 Punkte belohnt und landete damit auf dem dritten Platz der mittelfränkischen und fränkischen Mariechen. Der Schautanz "Time after" geht dieses Jahr mit ganz vielen neuen Tänzerinnen und Tänzern in eine weitere Session. Mit 442 Punkten holten sie den Titel mittelfränkischer Meister der Juniorenschautänze, im frankenweiten Wettbewerb landeten sie auf Platz zwei.

Als Trizemeister nach Hause

Bei den über 15-Jährigen hat der KC Röttenbach diese Session über 50 Tänzerinnen in Schautanz, Besenbinder- und Zunftmeistergarde am Start. Die Zunftmeistergarde ertanzte mit 418 Punkten einen dritten Platz und fuhr mit dem Titel Trizemeister der mittelfränkischen Garden nach Hause.

Mit 457 Punkten startete die Besenbindergarde und erhielt damit wiederholt den Titel mittelfränkischer Vizemeister. Bei den Solistinnen ertanzte sich Liana Wolf mit 487 Punkten den Titel mittelfränkische Meisterin.

Mit Startnummer eins ging der neue Schautanz "Top Secret" auf die Bühne. "Streng geheim" wurde er mit 466 Punkten neuer mittelfränkischer Meister der Altersklasse Aktive Ü 15. nn

