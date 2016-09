Sanfter Start ins Berufsleben

medwork Höchstadt hat vier neue Auszubildende — Betriebsführung und Knigge-Kurs - vor 46 Minuten

HÖCHSTADT - Mit großem Elan und ein bisschen Lampenfieber sind gestern – wie überall in der Region – vier junge Frauen und Männer bei medwork ins Berufsleben gestartet.

Noch ist alles neu: Robin Schmitt, Vanessa Bauch, Lukas Schwandner und Lucienne Gehr (v. l.) beginnen ihre Ausbildungen bei medwork: Betriebsführung, Knigge-Kurs und Fußball stehen an den ersten beiden Tagen auf dem Plan. © Foto: Meyer



Früh um 8 Uhr führten die Ausbilder Stefan Bachmeier und Daniel Zenger den Nachwuchs erst einmal durch den Betrieb, der medizinisches Zubehör für flexible Endoskopie herstellt. Die vier Neuen kennen die Firma bereits, da alle ein Praktikum über einige Tage hier absolviert haben.

Robin Schmitt aus Lonnerstadt, 15 Jahre, will sich bei medwork zum Lagerlogistiker ausbilden lassen, Vanessa Bauch wird Mediengestalterin. Die 18-Jährige mit Fachabitur aus Wiesenthau hat sich ganz gezielt bei der Höchstadter Firma beworben und ist jetzt ganz glücklich darüber, das sie künftig zusammen mit Stefan Bachmeier für den Bereich Medien zuständig sein darf. Lukas Schwandner, 16, und Lucienne Gehr, 16, haben beide die Mittelschule in Höchstadt besucht und machen jetzt eine Ausbildung zum Industriekaufmann/frau.

Mit den vier Neuzugängen hat Medwork nun insgesamt zwölf Auszubildende — knapp zehn Prozent bei rund 130 Mitarbeitern insgesamt. „Wir hätten gern noch zwei Auszubildende für den Bereich Fertigungmechanik gehabt, aber das war nicht möglich“, bedauert Stefan Bachmeier. Er hofft, dass sich im nächsten Jahr Bewerber dafür finden lassen.

Doch jetzt werden erst einmal die vier neuen Azubis an ihren Beruf herangeführt: Nach dem Fototermin geht es weiter mit dem Mittagessen, danach werden sie mit Laptops und Telefonen ausgestattet. Heute steht ein Knigge-Kurs auf dem Plan, um Stolperfallen im Berufsleben zu meiden, so Bachmeier. Am Nachmittag ist noch Betriebssport angesagt: Fußball auf dem Minispielfeld.

mcd