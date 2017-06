Sanierung schwierig: Badgasse ein Problemfall

HERZOGENAURACH - Geht die Sanierung der Straße An der Schütt zügig weiter, so bereiten Setzungen in der Fahrbahn der Badgasse den Bau-Fachleuten Probleme. Wie berichtet, hat man den Straßenaufbau untersucht. Ergebnis der "Probegrabung": An einer zu schwachen Unterkonstruktion liegt es nicht.

Der Platz mit Imbiss-Kiosk und Fahrrad-Parkplatz wird zurzeit vorbereitet. Foto: Foto: Giulia Iannicelli



Die ist, sagt Bauamtschef Gerhard Merkel auf Anfrage, wie es sich gehört. Man hat an zwei Stellen das Pflaster entfernt und stieß darunter auf eine ordentliche Asphalt-Tragschicht und darunter wiederum auf 40 Zentimeter verdichteten Schotter.

Weil die Setzungen auch an den Stellen aufgetreten sind, an denen die Badgasse besonders schmal ist, muss, meint Merkel der Verkehr die Setzungen verursacht haben. Durch die Gasse fährt zum Beispiel der Bus, der wie andere große Fahrzeuge auch, an den Engstellen immer die gleichen Stellen belastet und so für Spurrillen sorgt.

Mit einer Verstärkung des Aufbaus der Straße dem dauerhaft abzuhelfen erscheint Merkel "schwer vorstellbar", wie er sagt. Unter der Badgasse verlaufen der zentralen Lage wegen viele Leitungen vom Kabel bis zum Gasrohr. Die müsste man für einen stärkeren Fahrbahnaufbau tiefer legen. Ein Aufwand, technisch wie finanziell, der den Fachmann skeptisch stimmt.

Merkels Auskunft lässt schließen, dass es wohl bei einer Ausbesserung bleiben wird — mit der Option, diese zu wiederholen, wenn die Setzungen erneut auftreten.

Weiter südlich, zwischen der Schütt-Straße und dem Parkdeck auf dem Großparkplatz, wird derzeit das Plätzchen mit Imbiss vorbereitet, das den neuen Straßenzug aufwerten soll. Derzeit arbeitet man — der Hochbau wartet sowieso noch auf seine Genehmigung — vorbereitend im Untergrund. Es werden die Fundamente für die Bauten gelegt. Bekanntlich soll es auf dem schicken Plätzchen zwei Imbiss- bzw. Verkaufsstände geben, daneben einen überdachten Fahrrad-Unterstand mit Reparaturstation und Lade-Möglichkeit für E-Bikes.

Neben den Fundamenten dafür wird derzeit auch der Fettabscheider für den Imbiss in den Untergrund gegraben. Es muss auch ein Pumpschacht dort versetzt werden. Das Parkdeck nämlich darf nicht über den Oberflächenwasser-Kanal entwässert werden: zu gefährlich wegen der dauerparkenden Autos und vielleicht aus ihnen tropfenden Öls, das das Wasser kontaminieren könnte. Deshalb muss der Abfluss aus dem Parkdeck in den Schmutzwasser-Kanal unter der Schütt gepumpt werden.

Schließlich entsteht zwischen Parkdeck und dem Plätzchen noch eine Hochwasser-Schutzwand aus Beton, unterbrochen von den Wegen an der Ost- und der Westseite. Der Kiosk soll im Spätherbst fertig und möglichst wieder vietnamesisch werden.

