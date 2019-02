SC Adelsdorf: Spannende Spiele beim LadiesCup

Damen gewannen das eigene Turnier — Tolle Preise und eine "After-Turnier-Party" - vor 27 Minuten

ADELSDORF - Die zweite Auflage des #blackandyellow-LadiesCup der Damen des SC Adelsdorf in der Aischgrundhalle Adelsdorf war erneut ein Erfolg für die Gastgeber, und dies nicht nur, weil sie das eigene Turnier bereits zum zweiten Mal gewinnen konnten, sondern auch wegen der vielen Zuschauer.

Die Mädels schenkten sich nichts: Mit vollem Einsatz ging’s zur Sache beim Hallenfußball in der Aischgrundhalle Adelsdorf. Hier spielt die SpVgg Heßdorf gegen den SV Hetzles (rechts). © Helmut Hollfelder



Die Mädels schenkten sich nichts: Mit vollem Einsatz ging’s zur Sache beim Hallenfußball in der Aischgrundhalle Adelsdorf. Hier spielt die SpVgg Heßdorf gegen den SV Hetzles (rechts). Foto: Helmut Hollfelder



Diese bekamen viele spannende Spiele zu sehen, die Partien waren dabei stets fair, die Schiedsrichter leisteten gute Arbeit. Besonders heiß ging es natürlich in den Platzierungsspielen her. Den Kampf um Platz neun gewann der TSV Lonnerstadt, der kurzfristig eingesprungen war, gegen die DJK Schnaid-Rothensand. Heßdorf setzte sich gegen den FC Großdechsendorf durch und belegte somit Platz sieben. Im einzigen Siebenmeterschießen des Tages setzte sich der weit angereiste SC Wernsbach-Weihenzell gegen den SV Hetzles durch. Im kleinen Finale gewann überraschend der SC Gremsdorf gegen den ASV Weisendorf, bevor dann im Finale der TSV Frauenaurach auf den Gastgeber und Titelverteidiger, den SC Adelsdorf, traf. Der SC war natürlich motiviert, wenngleich man auch nicht als schlechter Gastgeber dastehen wollte. Das 0:1 fiel sehr früh, von da an machte Frauenaurach viel Druck, dem die Adelsdorferinnen aber gut standhielten. In der letzten Minute verwandelte SC-Kapitänin Kristina Kraus einen Freistoß zum 0:2 ins gegnerische Tor, was somit die Titelverteidigung für den SCA bedeutete.

Dennoch waren die Adelsdorfer gute Gastgeber. Der Tag war im Voraus perfekt organisiert, es gab tolle Preise zu gewinnen, für das leibliche Wohl war rund um die Uhr bestens gesorgt und im Anschluss an die Siegerehrung konnte an der Bar ausgiebig gefeiert werden. Hier hätte man sich zwar durchaus mehr Spielerinnen gewünscht, da man sich mit einem großen Angebot, günstigen Preisen, selbstgemachten Schnäpsen und einer selbst gebauten Bar sehr viel Mühe gegeben hatte, dennoch war die "After-Turnier-Party" ein toller Abschluss des Turniertages.

Das Turnier findet in genau einem Jahr, am 1. Februar 2020, wieder statt. Auch hier wollen Georg Mönius, Anna-Lena und Marie Mönius, Jana Scheidig und Frauen-Betreuerin Carolin Utz erneut für eine optimale Organisation sorgen.

nn