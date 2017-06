Schaeffler: Engagement in USA bekräftigt

HERZOGENAURACH / FORT MILL - Schaeffler erweitert sein Werk im amerikanischen Fort Mill, verbessert die Infrastruktur und die Arbeitsumgebung. Mit der Investition von 36,5 Millionen Dollar schafft das Unternehmen 105 neue Arbeitsplätze am Standort in South Carolina.

Das neue Verwaltungsgebäude am Schaeffler-Standort in Fort Mill, South Carolina, bietet moderne Büroarbeitsplätze, ein Konferenzzentrum und ein Betriebsrestaurant. Bei der Einweihung war die Unternehmensspitze dabei. © Foto: Schaeffler



Die Schaeffler Gruppe hat die Erweiterung des Werkes Fort Mill im US-Bundesstaat South Carolina gefeiert. Gleichzeitig wurde ein neues Bürogebäude, angepasst an die neuen Arbeitswelten der Schaeffler-Initiative New Work, eröffnet. Bei der feierlichen Einweihung waren auch Familiengesellschafterin Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Aufsichtsratsvorsitzender Georg F. W. Schaeffler und Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands von Schaeffler, dabei. Der global tätige Automobil- und Industriezulieferer hat am Standort Fort Mill mehr als 100 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Fast 50 Jahre in Fort Mill

Bereits seit fast 50 Jahren ist Schaeffler in South Carolina vertreten. In ihrer Rede während der Eröffnungszeremonie blickte Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann auf die Erfolgsgeschichte des Standorts Fort Mill zurück: "Für unsere Familie war der Standort USA immer von großer Bedeutung. " Weiter hob sie die Bedeutung der Mitarbeiterentwicklung als Teil der Unternehmenskultur und -werte hervor und betonte: "Der Schlüssel zum Erfolg sind auch in den USA gut ausgebildete Mitarbeiter und ich bin stolz auf das Ausbildungsprogramm, das Schaeffler seit 1980 in den USA anbietet."

Rund 36,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 32,5 Millionen Euro, hat Schaeffler nun investiert, um die Produktionskapazitäten eines seiner beiden Werke in Fort Mill zu erweitern. Außerdem entstand ein neues, multifunktionelles Verwaltungsgebäude und eine neue Werkseinfahrt, die nun dem Wachstum des Standorts und dem zunehmenden Verkehr angepasst ist. "Wir wollen langfristige Werte als zuverlässiger Partner schaffen. Deshalb sind wir entschlossen, in der Region Americas weiter zu wachsen und auch künftig in den USA in Anlagen und die Entwicklung der Mitarbeiter zu investieren. Dies gilt sowohl für den Industriebereich als auch für den Bereich Automotive", sagte Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG.

Produktionskapazitäten erhöht

Die Erweiterung des Werkes um rund 3250 Quadratmeter Produktionsfläche erhöht die Kapazitäten beim Stanzen, in der Wärmebehandlung und der Montage von Axiallagern, die in Acht-, Neun- und Zehn-Gang-Automatikgetrieben verwendet werden. Das neue Verwaltungsgebäude bietet auf rund 6000 Quadratmetern Platz für modern ausgestattete Büroarbeitsplätze, außerdem einen Multimedia-Konferenzzentrum und ein Betriebsrestaurant.

Rund 6000 Mitarbeiter in USA

Im US-Bundesstaat South Carolina ist Schaeffler neben Fort Mill, gleichzeitig Sitz der US-Zentrale, auch in Spartanburg und Cheraw mit Werken vertreten. Schaeffler beschäftigt in den Vereinigten Staaten von Amerika insgesamt etwa 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht Werken und drei Forschungs- und Entwicklungszentren.