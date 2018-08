Schlägerei überschattet Aischer Kirchweih

Rund zwölf Personen gerieten aneinander: Ein Mann im Gesicht verletzt - vor 1 Stunde

AISCH - Stahlblauer Himmel und rund 35 Grad im Schatten waren der Kirchweih am Wochenende beschert. Überschattet wurde die Feierlichkeiten aber von einer größeren Schlägerei, bei der in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mann im Gesicht verletzt wurde.

Laut Polizeibericht eskalierte am frühen Samstagmorgen ein Streit auf der Kirchweih im Adelsdorfer Ortsteil Aisch. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 1.30 Uhr sich hier zwei Personengruppen auf dem Kirchweihgelände in der Aischer Hauptstraße kräftig in die Haare. In der Folge kam es nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zu gegenseitigen Provokationen und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen und einem 19-jährigen Mann.

Im Verlauf dieses Streits wurde der 36-Jährige von einer Flasche im Gesicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 19-jährige Kontrahent erlitt leichte Verletzungen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung vor Ort durch. Die Polizeiinspektion Höchstadt hat die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Tatablaufs sowie möglicher weiterer beteiligter Personen übernommen.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Anfrage am Samstag mitteilte, liege der Verletzte im Krankenhaus und müsse noch zum Hergang befragt werden. Zwar sei der Haupttäter flüchtig, man sei aber ziemlich sicher, dass man den Täter finde, zumal es sich offenbar um jeweils zwei Mal sechs einheimische Personengruppen handelte, die sich kräftig in den Haare hatten.

