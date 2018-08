Schlosshof-Festival sorgt für Mittelalter-Magie in Höchstadt

Bands sorgen bei den Fans für absolute Ekstase - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Ausnahmezustand beim Schlosshof-Festival in Höchstadt. Am Wochenende versammelten sich zahlreiche Mittelalter-Fans auf dem Schlossberg und ließen es mächtig krachen. Unter anderem heizten die Bands "Feuerschwanz" und "Trollfaust" den Besucherinnen und Besuchern ordentlich ein.

Am zweiten Augustwochenende war es wieder soweit: Das Schlosshof-Festival in Höchstadt zog zahlreiche Besucher in seinen Bann und schickte alle anwesenden Knappen und Burgfräulein auf einer musikalische Zeitreise zurück ins Mittelalter.