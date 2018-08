Schlosshoffestival: Her mit der Mittelaltermusik

Das beliebte Musikfest in Höchstadt hat begonnen - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Bei bestem Wetter hat am Freitagabend das Schlosshoffestival in Höchstadt begonnen.

Gute Stimmung am kleinen Mittelaltermarkt. © Giulia Iannicelli



Um 18 Uhr ging es gemütlich los, die Besucher tummeln sich auf dem Mittelaltermarkt, bei dem es allerlei Schmuck, Gewänder, Trinkhörner und sogar archaische Kunst (am Stand von Stephan Bartsch, rechts) zu kaufen gibt. Kulinarisch ist beste mittelalterliche Kost geboten, die auch dem neuzeitlichen Gaumen gut schmeckt.

Abends spielt die Band „Trollfaust“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Klänge der Vergangenheit am Leben zu erhalten und mit diesen „das Volk der Neuzeit zum Tanzen und Feiern zu bringen“.

Die Fans mittelalterlicher Musik haben schon am Freitag damit begonnen, sich in den Aischwiesen ein Zeltlager aufzubauen, denn am Samstag geht es den ganzen Tag über weiter: Ab 13 Uhr spielt erneut „Trollfaust“, dann sollen folgen „Cellar Darling“ (14.15 Uhr), „Coppelius“ (16 Uhr),“ „Knorkator“ (17.45 Uhr), „Feuerschwanz“ (19.45 Uhr) und ab 22 Uhr dann „Subway to Sally“.

Während es am Freitag kostenlos ist, muss am Samstag Eintritt bezahlt werden für das Festival.

nn