Schniersteins sechste Saison

Torhüter und Publikumsliebling bleibt - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Diese Nachricht wurde von den Fans des Eishockey-Bayernligisten HEC bereits sehnsüchtig erwartet: Torhüter und Publikumsliebling Philipp Schnierstein bleibt dem Verein erhalten und geht somit 2017/18 in seine sechste Saison für die Alligators.

„Ich gehöre doch nach Höchstadt!“ Philipp Schnierstein hat beim HEC verlängert. © Foto: Thomas Hahn



"Ich gehöre doch einfach nach Höchstadt!", begründet er seine Entscheidung. "Da ist es doch klar, dass die unglücklich zu Ende gegangene Saison gemeinsam wieder ausgebügelt werden soll."

Schnierstein, der in der Saison 2014/15 zum besten Goalie der Bayernliga gewählt wurde, war in der vergangenen Verzahnungsrunde der Torhüter mit den wenigsten Gegentreffern und der höchsten Fangquote, bevor er verletzungsbedingt pausieren musste. Als einen der schlimmsten Momente beschreibt er das Gefühl, als er, zuhause sitzend, im Liveticker lesen musste, dass sein Team abgestiegen ist.

"Fipsi war in der Oberliga unsere Lebensversicherung und einer, wenn nicht sogar der Schlüsselspieler der Alligators in den vergangenen Jahren," so Sportchef Jörg Schobert über den 27-Jährigen mit der Nummer 89.

Schnierstein selbst arbeitet täglich daran seine Fähigkeiten in den Kriterien Kraft, Beweglichkeit und Koordination wohl dosiert wieder aufzubauen und bedankt sich auch gleich bei seiner Physiotherapeutin Katja Gunzelmann für die Hilfestellung. "Es geht immer noch aufwärts", schildert er seine Erfolge dabei. "Mein Ziel ist es, stärker als vorher zurückzukommen."

