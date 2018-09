"Schock für Familie": Mutter mit drei Kindern abgeschoben

Junge Familie in Herzogenaurach abgeholt und nach Tschetschenien gebracht - vor 53 Minuten

HERZOGENAURACH - Die Flüchtlingsbetreuer sind fassungslos: Seit fünf Jahren lebt Zaira mit ihren drei kleinen Kindern in Herzogenaurach, am Montag wurden sie von der Polizei abgeholt und zum Abschiebe-Flug gebracht. Rein rechtlich sind die Behörden auf der sicheren Seite, Zairas Fall aber ist deutlich komplizierter.

Da war die Welt noch in Ordnung: Zaira mit ihren drei Kindern Emilia, Muhammed und Jasmina beim Osterfest. © Jennifer Kellner



Da war die Welt noch in Ordnung: Zaira mit ihren drei Kindern Emilia, Muhammed und Jasmina beim Osterfest. Foto: Jennifer Kellner



Es ist 7.50 Uhr in der Früh. Wie aus dem Nichts fahren Polizeiautos in der Flüchtlingsunterkunft in der Goethestraße vor. Zaira (39) darf schnell ein paar Taschen und Koffer packen, dann muss sie mit ihren drei kleinen Kindern einsteigen. Später wird es nach München gehen, wo um 13.50 Uhr ein Flugzeug nach Moskau abhebt — mit der abgeschobenen Familie an Bord.

Flüchtlingsbetreuerin Uschi Schmidt und Jutta Volland, die sich um die Familie gekümmert hat, sind fassungslos. "Wer schiebt denn eine alleinerziehende Mutter mit drei kleinen Kindern einfach ab?", fragen Jutta Vollands Tochter Elena und ihre Freundin Jennifer Kellner, die sich beide ebenfalls ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagieren und die Familie gut kannten, unter Tränen.

Jüngster Sohn in Deutschland geboren

Dabei habe die Familie doch schon fünf Jahre in Deutschland gelebt. "Der jüngste, Muhammed, wurde 2014 sogar hier geboren", berichtet Schmidt. Ein weiteres Kind wurde schwer krank geboren und verstarb kurz darauf; es ist in Steudach begraben.

Früh am Morgen rückte die Polizei in der Goehtstraße an: Eine junge Mutter mit drei Kindern wurde abgeholt, um sie in ein Flugzeug nach Moskau zu setzen. „Wir vollziehen nur die Anweisungen der Ausländerbehörde“, so Dienststellenleiter Wilhelm Wölfel. © Uschi Schmidt



Früh am Morgen rückte die Polizei in der Goehtstraße an: Eine junge Mutter mit drei Kindern wurde abgeholt, um sie in ein Flugzeug nach Moskau zu setzen. „Wir vollziehen nur die Anweisungen der Ausländerbehörde“, so Dienststellenleiter Wilhelm Wölfel. Foto: Uschi Schmidt



Die Familie stammt aus Tschetschenien. Das gehört zu Russland, was als sicheres Herkunftsland gilt, weshalb der Asylantrag abgelehnt wurde. Nur: Zaira hat sich in Deutschland von ihrem Mann scheiden lassen, er sitzt im Gefängnis. Sie hat keinerlei Angehörige mehr in Tschetschenien, ist also komplett auf sich gestellt. "Als geschiedene Frau mit drei Kindern ist die Situation in Tschetschenien sehr schwierig", weiß Uschi Schmidt. Zaira habe dort keine Wohnung, keinen Anlaufpunkt, kein gar nichts. "Sie steht dann dort mit drei kleinen Kindern und drei großen Koffern am Flughafen, und niemand kümmert sich."

Angeordnet hat die Abschiebung die Zentrale Ausländerbehörde der Regierung von Mittelfranken in Zirndorf. Die wiederum schicken zur Abholung die Polizei vor Ort los. "Wir vollziehen auf Anweisung der Ausländerbehörde nur den Bescheid", bestätigt der Herzogenauracher Polizeiinspektionsleiter Wilhelm Wölfel. "Es war ein Routinefall, und es gab keine Probleme." Wie viele Beamte im Einsatz waren, will er nicht sagen. Bei den Flüchtlingen in der Goethestraße ist von sechs Autos (inklusive Rettungsdienst) und zwölf Polizisten die Rede. "Sie kamen völlig unvermittelt und waren sehr unfreundlich", berichtet ein Bewohner. Auf Nachfrage habe es geheißen: "Das geht Euch nix an, geht wieder auf Eure Zimmer."

"Familie steht vor dem Nichts"

Das sei leider gängige Praxis, weiß Uschi Schmidt. Jutta Volland hat der Familie noch schnell 350 Euro zugesteckt, damit die vier erstmal über die Runden kommen. "Es war ein Schock für die Familie, Emilia hat geweint ohne Ende", erzählt Volland. Die achtjährige Emilia ist die Älteste, sie besuchte die Grundschule in Herzogenaurach, sprach einwandfrei Deutsch und wäre jetzt in die dritte Klasse gekommen. "Das ist ja dann auch für die Klasse ein super Schulstart", meint Schmidt. Zudem hätte auch die Mutter Zaira einen Deutschkurs absolviert und hätte jetzt bald eine Halbtagesstelle antreten können. "Die Familie war gut integriert", betonen die Helferinnen nochmals unisono. "Diese Abschiebung war völlig unsinnig."

Was Uschi Schmidt vor allem anprangert: "Wenn die erstmal aus Deutschland raus sind, wird nichts mehr für diese Menschen getan. Die Familie steht jetzt vor dem Nichts."

Jeanette Seitz Nordbayerische Nachrichten Herzogenaurach/Höchstadt E-Mail