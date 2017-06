Schuhwerk eingesackt

Zwei Ladendiebe in den Sport Outlets gestellt - vor 6 Minuten

HERZOGENAURACH - Bekleidung und Schuhe eingesackt: Zwei Diebe wurden bei einem Beutezug durch die Sport Outlets gestellt.

Symbolbild Polizei. © Eduard Weigert



Symbolbild Polizei. Foto: Eduard Weigert



Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr verständigte der Kaufhausdetektiv eines Sport Outles im Olympiaring die Polizei. Er hatte zwei Südosteuropäer dabei beobachtet, wie sie mit Waren je in eine Umkleidekabine gegangen waren und ohne diese wieder herauskamen. Bei der Überprüfung der Rucksäcke wurde festgestellt, dass ein 22-Jähriger für 211 Euro Bekleidung eingesteckt hatte. Sein 38-jähriger Begleiter hatte auf die gleiche Weise Herrenoberbekleidung und Schuhe im Wert von 206 Euro entwendet. Die Polizei durchsuchte auch die Pkw und fand dort noch Ware für 100 Euro, die einem Sportgeschäft in der Zeppelinstraße zugeordnet werden konnte. Die beiden Männer mussten eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe hinterlegen und konnten dann erst wieder ihre Reise fortsetzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.