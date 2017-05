Schützen, Sanitäter, Sportler in Adelsdorf

ADELSDORF - Wie großartig die ehrenamtliche Basis trägt, stellte am Wochenende eine Vereinsbörse in der Aischgrundhalle unter Beweis.

"Was wären wir ohne unsere Vereine", fragte der Adelsdorfer Bürgermeister Karsten Fischkal am Samstag am improvisierten Messestandort in der Aischgrundhalle. Die Großgemeinde im Unteren Aischgrund veranlasste Vereine und Organisationen zum gemeinsamen Auftritt, um vorzuführen, was in einem Dorf wie Adelsdorf auf ehrenamtlicher Basis geboten und geleistet wird.

Zum heiteren Einstieg war der Musikverein aktiv und gab mit Jürgen Schatz, einem der beiden Dirigenten, ein kleines Konzertschmankerl zum Besten, um den Nachwuchs anzusprechen. Die Adelsdorfer Musikanten proben jeweils am Donnerstag ab 20 Uhr im Foyer der Aischgrundhalle. Das Rote Kreuz gestaltete wiederum gemeinsam mit den Feuerwehren Adelsdorf und Aisch eine Rettungsmeile und präsentierte die wichtige Arbeit.

Das Rote Kreuz, links Chefausbilder Alfred Albrecht und Bereitschaftsleiterin Bettina Pöschl, stellten Seniorenarbeit und den täglichen Notfalleinsatz vor. © Spörlein



BRK-Chefausbilder Alfred Albrecht und Bereitschaftsleiterin Bettina Pöschl zeigten aus der Praxis ihrer Dienste, was Sanitäter leisten, wie das Jugend-Rot-Kreuz funktioniert und was bei Blutspendeaktionen und in der Seniorenarbeit geschafft wird. Die Sportler des TSV Neuhaus waren am Eingang der "Messehalle" in bester Gesellschaft der Schützengemeinschaft, die wiederum für ihre Bogenabteilung um Nachwuchs warb. Die Mitglieder der Adelsdorfer Schützen wiederum befanden sich in Gesellschaft ihrer neuen Vorsitzenden Martina Glotz und erhofften sich ebenfalls einen recht werbewirksamen Auftritt. Mehr als 31 Vereine von rund 90 registrierten Vereinen zeigten bei der ersten Adelsdorfer Vereinsbörse Flagge.

Bogenschützen aus Neuhaus demonstrierten, wie kunstfertig sie ihr Hobby betreiben. © Spörlein



Insgesamt, so konstatierte Bürgermeister Fischkal, eine repräsentative Ausstellung, auf der auch sehr lebensnahe Themen wie Pflegeversicherung, Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit, und die Öffentlichkeitsarbeit in den Vereinen angesprochen worden sind. Hierfür wurde mit großer Freude Rainer Groh, Redaktionsleiter der Nordbayerischen Nachrichten, in die Pflicht genommen.

nr