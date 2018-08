Schweißtreibende Kanalarbeiten auf der Herzo Base

HERZOGENAURACH - Es staubt ganz schön, wenn die Bagger nach hinten und vorn rangieren. Die Sonne brennt vom Himmel. Aber die Arbeiten auf der Herzo Base III müssen weitergehen. "Der Kanalbau ist schon weit gediehen", freut sich Bürgermeister German Hacker beim Ortstermin.

Die Erschließungsarbeiten auf der Herzo Base III gehen voran. Gerade wird der Anschluss ans Regenrückhaltebecken verfüllt. © F.: Bösl



Wegen der sengenden Sonne hat Hacker einen Schirm dabei. Abkühlung — das ist den Arbeitern nicht vergönnt. Logisch, dass da alles ein bisschen langsamer vonstatten geht. "Ich achte auch darauf, dass Pausen gemacht werden und meine Leute mal in den Schatten gehen", sagt Frank Freyer, der Vorarbeiter der Tiefbaufirma Kehn aus Burgebrach. Mit rund zehn Mitarbeitern ist er auf der Herzo Base momentan im Einsatz. "Wir fangen schon um 6 Uhr an, da ist es noch ein bisschen kühler." Getrunken werde natürlich auch viel — "locker sechs Liter pro Person am Tag".

Zum Vor-Ort-Termin sind auch Bauamtsleiter Gerhard Merkel und Christian Bendler, Sachgebietsleiter Tiefbau, gekommen. Gerade laufen die Erschließungsarbeiten im östlichen Teil des Baugebietes. Der Schmutzwasserkanal ist bereits unter der Erde, jetzt folgen die Leitungen für das Oberflächenwasser. Denn: "Schmutzwasser und Oberflächenwasser müssen in neuen Baugebieten getrennt werden", weiß Hacker.

Anschluss zum RRB

Das Oberflächenwasser wird in das bereits vorhandene Regenrückhaltebecken geleitet, in dem das Schilf gedeiht. Diesen Anschluss haben die Bauarbeiter gerade gelegt und beginnen mit dem Verfüllen.

Mit Kanal, Wasserleitungen und Fernwärme wolle man bis Ende 2018 fertig sein, erklärt Gerhard Merkel. Dann folge die Erschließung im östlichen Teil. Erste Vorarbeiten könnten wohl auch schon parallel erledigt werden.

Die Fertigstellung der kompletten Erschließung von Herzo Base III ist für November 2019 angepeilt.

Noch im Herbst dieses Jahres ist geplant, den Humus auf dem fertig gestellten Lärmschutzwall aufzubringen und diesen zu bepflanzen.

