Während die Temperaturen zumindest am Samstagnachmittag für geringere Besucherzahlen sorgte, war die Hütte beim Altstadtfest in Höchstadt spätestens zu den Konzerten am Abend rappelvoll. Bands wie Motion Sound, Mister Finger & The Shifters, Birth of the Wicked, Justice oder die Musiggfabrigg heizten den Zuschauern nämlich richtig ein.