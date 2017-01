Schwungvoller Auftakt zum neuen Jahr

Der Maxim Kowalew Don Kosaken Chor begeisterte die Zuhörer in der vollbesetzten Kirche in Niederndorf

NIEDERNDORF - Mit einem schwungvollen Konzert begrüßte der Maxim Kowalew Don Kosaken Chor das neue Jahr. In der vollbesetzten Kirche St. Josef in Niederndorf gaben die sieben Sänger einen musikalischen Einblick in die Tiefe der russischen Seele. Dabei reichte die Bandbreite von russisch-orthodoxer Sakralmusik bis zu den bekannten russischen Volksweisen.

Zwischen Schwermut und überschäumender Lebensfreude: Einen tiefen Einblick in die russische Seele gaben die hervorragend geschulten Sänger des Maxim Kowalew Don Kosaken Chor beim Konzert in Niederndorf. © Foto: Margot Jansen



Seit 20 Jahren vermittelt der Don Kosaken Chor das Lebensgefühl dieses großen Landes jenseits des Urals – das Spannungsfeld zwischen Schwermütigkeit und überschäumender Lebensfreude. Unter der Leitung von Viacheslav Yeromin stimmten die hervorragend geschulten Sänger Lieder wie etwa das bekannteste Stück der klassischen Musik „Ave Maria“ von Bach/Gounod an.

Jedes Chormitglied konnte seine Stimmgewalt daneben auch als Solist beweisen. So etwa der Tenor Sergeij Malkin bei der Interpretation des Liedes „Abendglocken“, das vor allem durch Ivan Rebroff populär wurde. Die Lieder wurden allesamt in russischer Sprache präsentiert, mit Ausnahme des Wolgaliedes aus der Operette „Zarewitsch“ von Franz Léhar. Dimitrij Belov (Bass) kündigte sie jedoch in druckreifem Deutsch an.

Waren die Zuhörer schon von der tiefen Gläubigkeit der geistlichen Lieder ergriffen und begeistert, so steigerte sich diese noch bei den Kosakenmärschen. Nikolai Bykov (Bariton) begleitete seine Kollegen dabei am Akkordeon. Die pure Lebenslust sprang auf die Zuhörer über etwa bei den Liedern wie „Hinter dem Don“ oder „Marusja“. Bei „Kalinka“ gab es dann kein Halten mehr und das Publikum klatschte begeistert mit. Mit stehendem Beifall bedankten sich die Zuhörer für ein mitreißendes Konzert. Mit dem russischen Liebeslied „Katjuscha“ als Zugabe entließ der Chor die Besucher dann ins neue Jahr.

MARGOT JANSEN