Sechs Verletzte und lange Staus nach Unfall auf A 3

Lkw-Fahrer verwickelt bei Geiselwind drei Pkw in folgenschwere Karambolage - vor 1 Stunde

GEISELWIND/SCHLÜSSELFELD - Unaufmerksamkeit war der Grund für einen Unfall auf der A 3 am Samstagvormittag, in den neben dem verursachenden Sattelzug drei weitere Pkw verwickelt waren. Sechs Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen, es kam zu langen Staus.

Drei Pkw wurden in den schweren Verkehrsunfall mit sechs Verletzten und hohem Sachschaden verwickelt, als ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn den sich verlangsamenden Verkehr nicht rechtzeitig bemerkte. Foto: Polizei



Der Verkehr floss zäh am Samstagvormittag auf der A 3 in Richtung Würzburg, doch der 51-jährige Fahrer eines Sattelzuges erkannte das gegen 9.20 Uhr zu spät. Er versuchte zwar noch zu bremsen, was ihm jedoch nicht gelang — er fuhr auf den vor ihm fahrenden BMW auf, der mit vier Personen im Alter von 32 bis 56 Jahren aus dem Raum Mittelfranken besetzt war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den linken Fahrstreifen geschoben und kollidierte hier mit dem Pkw eines niederländischen Paares im Alter von 55 und 56 Jahren. Bis der Sattelzug entgültig zum Stehen kam, prallte er noch gegen einen weiteren vor ihm fahrenden Pkw, im dem zwei 30-jährige Männern aus dem Raum Mittelfranken saßen.

Die vier Insassen des BMW, der auf den linken Fahrstreifen geschoben wurde, wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die niederländischen Pkw-Insassen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Die restlichen Personen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 54.000 Euro geschätzt. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Würzburg für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt, es kam zu langen Staus.

Bei der Unfallaufnahme und Sicherung der Unfallstelle wurde die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried von der Feuerwehr Schlüsselfeld unterstützt.

