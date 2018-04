Seelhaus in Herzogenaurach birgt Rätsel

Seit Montag wird in dem spätmittelalterlichen Seelhaus gearbeitet, Böden herausgenommen, das Fundament freigelegt. Das Gebäude, ein Doppelhaus aus dem 15. Jahrhundert, ist in mehrerer Hinsicht außergewöhnlich und barg eine Überraschung in den Grundmauern. © Foto: Rainer Groh