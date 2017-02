Senior aus der Aurach gerettet

Bauhofmitarbeiter zieht 81-Jährigen aus dem Wasser - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Zu Lebensrettern wurden Mitarbeiter des städtischen Bauhofs am Montagvormittag.

Bauhofmitarbeiter retteten einen Senior aus der Aurach. © Foto: André De Geare



Bauhofmitarbeiter retteten einen Senior aus der Aurach. Foto: Foto: André De Geare



Gegen 10.30 Uhr waren sie gegenüber den HerzoWerken an der Aurach damit beschäftigt, überhängende Äste zu entfernen. Dabei bemerkten sie einen älteren Herrn, der von der Innenstadt kommend zum Nordufer lief. Offensichtlich wurde ihm schwindelig und er rutschte an der Böschung hinab in das knietiefe Wasser.

Ein 35-jähriger Bauhofmitarbeiter watete sofort durch die Aurach zu dem hilflosen Mann, der selbstständig nicht mehr ans Ufer gelangen konnte und rettete ihn auf die Südseite. Der 81-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte den Senioren und brachte ihn zurück ins Wohnheim.

nn