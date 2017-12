Senioren kollidierten mit Auto und Zaun

In Höchstadt übersah ein 80-Jähriger eine andere Pkw-Fahrerin, in Neuhaus baute ein Mann alkoholisiert einen Unfall - vor 37 Minuten

HÖCHSTADT / NEUHAUS - Weil ein 80 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen eine 59-Jährige übersehen hat, die mit ihrem Pkw eigentlich Vorfahrt gehabt hätte, kam es am Dienstagmorgen an der Kreuzung "Am Wageck/ Am Aischpark" zu einem Unfall.

Die Polizei musste zu zwei Autounfällen in Höchstadt und Neuhaus ausrücken. © dpa



Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, die 59-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. An den Autos entstand jedoch ungefähr 3000 Euro Schaden. Gegen den 80-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mit Fahne unterwegs

Bei einem Unfall in Neuhaus war hingegen Alkohol im Spiel: Ein 69-Jähriger fuhr seinen Smart in der Hauptstraße geradewegs in einen Gartenzaun. Der Kleinwagen wurde bei der Kollision erheblich an der Vorderachse beschädigt. Als Polizeibeamte zur Unfallaufnahme kamen, bemerkten sie, dass der 69 Jahre alte Mann nach Alkohol roch. Ein Alkomat-Test ergab einen Wert von 0,52 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der bei diesem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf 2500 Euro, verletzt wurde der Fahrer nicht.

nn