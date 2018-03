Serien-Diebstahl in Herzogenaurach und Nürnberg

54-Jährige ließ vor allem Kleidung und Parfüm mitgehen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Ein Ladendetektiv hat in einem Sportoutlet eine 54-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie verschiedene Bekleidungsgegenstände in ihre Tasche steckte und den Laden ohne zu bezahlen verließ; doch die Frau hatte noch viel mehr auf dem Kerbholz.

Der Ladendetektiv hielt die Frau an und stellte fest, dass die Tasche mit einem Einsatz präpariert war, um die elektronische Warensicherung zu überwinden. Die geklauten Klamotten hatten einen Wert von knapp 90 Euro.

Die hinzugezogene Streife der Polizei Herzogenaurach durchsuchte dann das Auto der tatverdächtigen Frau und fand weiteres mögliches Diebesgut. Es handelte sich um Sportbekleidung eines anderen Herzogenauracher Outlets, ebenfalls im Gesamtwert von etwa 90 Euro, sowie 20 Parfümfläschchen im Wert von rund 1500 Euro. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Tatverdächtige hat dann gestanden, die Parfüms in einer Drogerie im Nürnberger Hauptbahnhof entwendet zu haben.

Der Bundespolizei in Nürnberg war bereits ein Teil der Parfümdiebstähle durch Anzeigen des geschädigten Geschäfts bekannt. Die Straftaten konnten nun der 54-Jährigen zugeordnet werden.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung bei der Tatverdächtigen in Nürnberg konnte nochmals mögliches Diebesgut in Form von Bekleidungsstücken und Parfüms von bislang unbekanntem Wert aufgefunden und sichergestellt werden. Zum Teil waren die Sachen schon in Paketen zum Versand vorbereitet.

Zur Herkunft der Sachen laufen momentan die polizeilichen Ermittlungen. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren wegen besonders schweren Ladendiebstahls eingeleitet.

