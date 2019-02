Shorthorns: Mit viel Mut ins "Spiel der Spiele"

TSH-Basketballerinnen wollen Bayernliga-Spitzenreiter TV Schwabach II ablösen - vor 24 Minuten

HERZOGENAURACH - Für die Bayernliga-Basketballerinnen der TSH steht am heutigen Samstag um 17 Uhr in der Halle des Gymnasiums das "Spiel der Spiele" an. Nachdem sie in der Vorwoche den SC Kemmern vom zweiten Tabellenplatz verdrängt haben, kommt es nun zum Spitzenspiel um den Aufstieg.

Youngster Julia Volk und die Shorthorns sind heiß auf das Gipfeltreffen der Bayernliga. © Giulia Iannicelli



Denn die Shorthorns treffen auf den Tabellenersten TV Schwabach II, der 20:2 Punkte auf dem Konto hat und nur noch von den Herzogenauracherinnen gefährdet werden kann. Diese haben selbst eine Bilanz von 16:4, jedoch das Hinspiel mit 59:65 verloren, wodurch sie mindestens mit sieben Punkten gewinnen müssen, um die Schwabacherinnen zu überholen.

Da es nur einen Aufsteiger gibt und es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine der beiden Mannschaften noch ein weiteres Spiel in dieser Saison verlieren wird, muss man davon ausgehen, dass nach diesem Spiel der Aufstieg entschieden ist.

Dabei gehen die Gäste als leichter Favorit in die Partie, weil sie erstens das Hinspiel gewinnen konnten und zweitens weil sie mit großem Abstand die beste Offensive der Liga stellen. Mit 17,5 Punkten pro Partie haben sie mit Anna Furmann die Topscorerin der Liga in ihren Reihen, dazu gesellen sich mit Diana Fett und Julia Gentsch zwei weitere Spielerinnen, die in der Top 12 der Topscorerliste stehen. Dieses Trio zu kontrollieren, haben bislang nur die wenigsten Mannschaften geschafft.

Aber wer sonst außer den Shorthorns sollten dies können? Denn nicht umsonst stellen sie die erfolgreichste Defensive der Liga und mit ihren vielen schnellen, großen und athletischen Spielerinnen stellen sie das perfekte Pendant zum oben genannten Trio. Als Problem könnte sich herausstellen, dass Schwabach außerdem noch eine ganze Riege von soliden bis guten Bayernligaspielerinnen besitzt.

Trainer Markus Schönmüller ist dennoch optimistisch: "Wir haben die gesamte Saison für dieses Spiel gearbeitet und sind jetzt mehr als nur bereit. Für beide Seiten herrscht großer Druck, doch wir bauen auf unsere deutlich größeren Erfahrungen. Sicher sind die jungen Schwabacherinnen teils einen Schritt schneller, aber wir sind abgezockt und wissen genau, was wir wann zu tun oder zu lassen haben. Da voraussichtlich wieder alle Spielerinnen einsatzbereit sein werden, ist unser Ziel, die Schwabacherinnen über 40 Minuten unter extremen Druck zu setzen. Natürlich ist es eine Hypothek, mit mindestens sieben Punkten gewinnen zu müssen, aber wir sind optimistisch, genau dies schaffen zu können."

nst