Shorthorns sind vorzeitig Vizemeister

Basketball-Bayernliga: TSH-Damen gewinnen das Derby in Fürth locker mit 70:45 - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Die Basketballerinnen der TSH haben sich mit einem 70:45- Sieg beim TV Fürth schon vor dem letzten Spieltag wie im Vorjahr die Vizemeisterschaft in der Bayernliga gesichert.

Herzogenauracher Lufthoheit: Hier setzt sich Eva Haberzettl gegen eine Fürtherin durch.



Denn Verfolger Post SV Nürnberg verlor gegen Spitzenreiter BG Litzendorf mit 55:57 und kann so maximal noch mit den Shorthorns gleichziehen, aber da die Nürnbergerinnen den direkten Vergleich gegen die Shorthorns verloren haben, ist für sie keine Veränderung in der Tabelle mehr möglich.

Trainer Markus Schönmüller: "Wir haben unser Saisonziel – mindestens Platz zwei – geschafft, dementsprechend zufrieden sind wir. Litzendorf war in dieser Saison einfach eine Spur besser und ist der verdiente Aufsteiger. Aber wer weiß, vielleicht tut sich ja auch für uns noch eine Chance auf, in die Regionalliga aufzusteigen. Es gibt über einige Mannschaften Gerüchte, dass sie eventuell aus der Regionalliga zurückziehen werden. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch das letzte Saisonspiel vor heimischem Publikum gewinnen."

Schon zu Spielbeginn machten die Herzogenauracherinnen die Fronten klar. Gegen die Fürther Zonenverteidigung ließen sie den Ball hervorragend laufen und kamen dadurch zu etlichen guten Würfen, die sie auch hochprozentig trafen. Die Fürtherinnen taten sich hingegen äußerst schwer, einen erfolgreichen Weg gegen die aggressive Herzogenauracher Mann-Mann-Verteidigung zu finden.

Folglich zogen die Herzogenauracherinnen schnell auf 11:2 davon, doch nach einer Auszeit der Gastgeberinnen verloren die Shorthorns ihren Rhythmus und die Fürtherinnen kamen, angeführt von Server Gökkaya, zurück in die Partie. So konnten sie bis zur Viertelpause auf 11:14 verkürzen.

Das zweite Viertel verlief zunächst ausgeglichen. Für die Herzogenauracherinnen übernahmen Katharina Dathe und Lisa Aumeier die Verantwortung in der Offensive, während bei ihren Kontrahentinnen Jasmine Tomasek sich in den Mittelpunkt der Offensive spielte. So ging es hin und her, bis die TSH kurz vor der Pause, angeführt durch die umsichtige Alexia Coutaz, einen Sechs-Punkte-Lauf hinlegte, wodurch sie zur Halbzeit mit 30:20 in Führung lagen.

Offenbar hatte Schönmüller in der Pause die richtigen Worte gefunden, denn jetzt sollten die Seinigen ernst machen. Hinten kontrollierten Eva Haberzettl und Frauke Reimers die Zone und vorne sorgte die beste Herzogenauracherin, Jana Ulbig, für Punkte. Sie rannte der Fürther Abwehr schlichtweg davon und kam so immer wieder zu leichten Korblegern. Dazu kam nun die starke Yvonne Schauf besser ins Spiel und netzte einige Würfe aus der Halbdistanz ein. So war nach 30 Minuten die Partie entschieden, da die TSH schon mit 52:31 in Front lag.

Das letzte Viertel war nur noch reine Formsache. Die Herzogenauracherinnen waren stets auf der Hut, wann immer die Fürtherinnen etwas Hoffnung bekamen. Doch zu deutlich war der Klassenunterschied, als dass das Spiel noch mal hätte kippen können. Die Shorthorns rotierten munter durch, wodurch sich alle Spielerinnen in die Scoringliste eintragen konnten.

Shorthorns: Aumeier 7, Coutaz 10, Dathe 12, Haberzettl 4, Reimers 6, Schauf 4, Ulbig 16, Vatthauer 11.

