"Sissi" besucht die Weisendorfer Mehrzweckhalle

Röttenbacherin Lisa-Marie Holzmann in Musical- und Operettengala dabei - vor 30 Minuten

WEISENDORF - 400 Gäste sind zur großen Musical- und Operettengala in die Mehrzweckhalle nach Weisendorf gekommen. Sänger Armin Stöckl und sein Ensemble boten ihnen großartige musikalische Unterhaltung bei der farbenprächtigen Reise durch 15 Musicals und Operetten.

Mit federleicht brillanter Stimme überzeugte Lisa-Marie Holzmann als Sissi das Publikum in Weisendorf, neben ihr Sänger Armin Stöckl. © Foto: Andrea Lachmuth



Blutrot und finsteres Schwarz: Raum und Ort sind vergessen, wenn mit dramatischen Lichteffekten die Mehrzweckhalle in das Dunkel der Nacht getaucht wird. Szenen und Melodien aus dem Musical "Tanz der Vampire" ziehen die Zuschauer in ihren Bann. "Wollt ihr ewig leben", fragt Sänger Armin Stöckl das Publikum, als er im dramatischen Auftritt den Raum als Vampir durchschreitet und sich auf der Bühne den Blutzoll bei der schönen Sarah holt. Gespielt und gesungen wird diese Rolle von der jungen Sängerin Lisa-Marie Holzmann. Das Gesangstalent aus Röttenbach steht an diesem Abend genauso auf der Bühne wie die US-Sopranistin Janel Frazée.

Operettenmelodien mögen die Zuschauer besonders. So wird die Darstellung der Operette "Im weißen Rössl" vom Publikum mit begeistertem Szenenapplaus bedacht. Das Singspiel von 1930, bekannt durch die Verfilmung mit Peter Alexander, trifft das Herz des Publikums. Mit Wiener Schmelz in der Stimme schlüpft Armin Stöckl in die Rolle des Kellners Leopold, der die Gäste im Weißen Rössl – in diesem Fall das Publikum — mit seinem Charme umgarnt und mit Humor und amüsanten Einlagen in die Szenen einbezieht.

Zu den musikalischen Höhepunkten des Abends zählt das Musical "Elisabeth". Die anmutige Sissi verkörpert Lisa-Marie Holzmann. Mit zarter und federleicht brillanter Stimme nimmt sie das Publikum auch schauspielerisch mit in ihre Ehe am österreichischen Kaiserhof.

Armin Stöckl als vielseitigen Entertainer und Verwandlungskünstler auf der Bühne zu sehen, macht Spaß: Den Rollen- und Charakterwechsel vom würdevollen Kaiser zum König des Rock’n’Roll vollzieht er in Sekunden und performt Elvis mit viel Hüftschwung in einem Medley. Das Publikum bedankt sich mit viel Applaus für den abwechslungsreichen Abend.

ANDREA LACHMUTH