Skiurlaub endet im Streit

Geschiedenes Ehepaar zoffte sich vor den Kindern - vor 1 Stunde

HESSDORF - Für eine osteuropäische Familie endete eine Fahrt in den Skiurlaub in einem handfesten Streit auf der Rastanlage Aurach-Süd an der A3.

Die bereits geschiedenen früheren Eheleute waren zusammen mit ihren beiden Kindern und der Schwester des Ex-Ehemanns auf dem Weg in den Skiurlaub, als es zunächst zwischen den Expartnern zu einem Wortgefecht im Auto kam.

Der Mann ließ seine Exfrau an einem Parkplatz an der A3 aussteigen, woraufhin diese ihren Weg auf dem Standstreifen zu Fuß fortsetzte. An der Anschlussstelle Erlangen-West nahm der Mann seine Exfrau wieder auf und man vertrug sich zunächst.

Doch der trügerische Friede hielt nicht lange: An der Rastanlage eskalierte die Situation erneut und die geschiedene Paar zog sich gegenseitig an den Haaren und kratzte sich. Auch die Schwester des Mannes griff mit ins Geschehen ein und tat es den Expartnern gleich.

Dies alles geschah vor den Augen der beiden sechs-und achtjährigen Kinder. Die drei Streithähne erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Die Exfrau fuhr im Anschluss mit ihren Kindern mit dem Zug wieder nach Hause zurück. Das Traurige an dieser Weihnachtsgeschichte ist, dass die Kinder nicht einmal am Heiligen Abend Ruhe vor dem kindischen Verhalten ihrer Eltern hatten.

nn