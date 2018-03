Söders Weg zur Macht führte über ERH und Erlangen

ERLANGEN-HÖCHSTADT - Der Weg vom Nürnberger Lokalpolitiker zum Bayerischen Ministerpräsidenten ist kein leichter. Am 14. März 2018 wird Markus Söder in München zu Bayerns Regierungschef gewählt.

Ritterschlag für Markus Söder bei der Narrlangia Erlangen. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Aber ehe es dazu kommen konnte, musste Markus Söder jahrelang durch Bayern ziehen und von Verein zu Festveranstaltung, von Spatenstich zu Einweihung, von CSU-Ortsverbandversammlung zu Ausstellungseröffnung fahren.

Wir haben einmal in unserem Bildarchiv nachgeschaut und eine vielsagende Bildergalerie zusammengestellt. Auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt und in Erlangen gibt es womöglich keinen Ort, den er noch nicht besucht hat. Gut, das ist eine Übertreibung, aber das Foto vom Ritterschlag bei der Narrlangia Erlangen zeigt zumindest: Ein bisschen geübt für den großen Tag hat er offenbar schon in fränkischen Gefilden.

Hier sind die weiteren Bilder: