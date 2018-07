Soli-Mädchen sammeln Podestplätze

HERZOGENAURACH - Mit sieben Podestplätzen, davon drei ersten, haben die Einradfahrerinnen der Soli zum Saisonabschluss, beim Bayernpokal im oberfränkischen Weißenbrunn, noch einmal geglänzt.

Mit jeweils vier 6ern und 4ern waren die Soli-Einradfahrerinnen beim Bayernpokal in Weißenbrunn stark vertreten und holten sieben Podestplätze. © Foto: Pia Wenisch



Im 4er Einradfahren U 13 starteten gleich drei Mannschaften aus Herzogenaurach. Für die dritte Mannschaft mit Maja Waldhauser, Beertje Kroesbergen, Jule Pötzl und Selina Litz gab es Silber. Mit 60,51 ausgefahrenen Punkten und einem Abzug von lediglich sieben Punkten konnten sie hier überzeugen. Auch Bronze ging an einen "Vierer" aus Herzogenaurach. Felicitas Kürten, Laura Ciliax, Hanna Kocks und Lara Sklawenas zeigten ihr Können und lieferten eine gute Kür. Auf Platz fünf gelangten Rebecca Krämer, Nina Körber, Sina Mühlhans und Rebecca Lohmaier mit 38,79 ausgefahrenen Punkten.

In der Alterklasse U 15 startete die erste Mannschaft mit Marie Paulick, Hannah Schober, Lina Winkelmann und Marie Grob. Sie konnten sich gegen relativ starke Konkurrenz durchsetzen und wurden mit dem dritten Platz belohnt.

Auch im 6er Einradfahren zeigten die Herzogenauracherinnen Können. Die dritte Mannschaft mit Karolin Röder, Jolien Geck, Pötzl, Litz, Kroesbergen und Waldhauser fuhr insgesamt 77,92 Punkte aus, was für sie den ersten Platz bedeutete. Platz drei mit 65,73 ausgefahrenen Punkten ging ebenfalls an Herzogenaurach mit Nina Körber, Lara Sklawenas, Lohmaier, Kürten, Ciliax und Kocks.

Einen weiteren ersten Platz gab es in der Alterskategorie U 15 für die erste Mannschaft mit Mara Herbstsommer, Julia Geyer, Paulick, Grob, Schober und Winkelmann. Mit 96,28 Punkten konnten sie, wie auch im 4er, ihre Bestleistung zum Abschluss der Schülerklasse fahren. Ab nächster Saison wird die Mannschaft dann bei den Juniorinnen starten.

Auch in der Altersklasse U 19 ging der erste Platz an Herzogenaurach. Alina Mayer, Sabrina Frötsch, Laura Linsenmeyer, Hannah Paulick, Hannah Denzlinger und Jana Raussau konnten mit 124,19 ausgefahrenen Punkten so den 3. Pokal für die "Soli" holen.

