Spitzen-Bonbon kommt aus Adelsdorf

Em-eukal erneut bestes Bonbon mit Wirkung - vor 30 Minuten

ADELSDORF - ADELSDORF – Die Lebensmittel Zeitung hat erneut die Premiummarke Em-eukal des Familienunternehmens Dr. C. Soldan in der Kategorie "Bonbons Wirkung!" zum Sieger gekürt – wie bereits in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2016.

Ein Klassiker des Hustenbonbons: Em-eukal war nicht nur in der Ausstellung "100 Patente Franken" vertreten, es ist auch auch heute noch preisgekrönt. © Eduard Weigert



Ein Klassiker des Hustenbonbons: Em-eukal war nicht nur in der Ausstellung "100 Patente Franken" vertreten, es ist auch auch heute noch preisgekrönt. Foto: Eduard Weigert



"Mit neuen Sorten und Formaten beweist der Hersteller‚ wirksamer Bonbons’ schon seit 2008, dass er viel mehr als Apotheke und Drogerie kann. Zu diesem Zeitpunkt erschloss die Marke sich den Lebensmitteleinzelhandel als Vertriebskanal und überrascht seitdem mit vielen Neuheiten", heißt es in der Laudatio der Lebensmittel Zeitung.

Aus rund 5000 Produktmarken prämiert die Fachzeitschrift die hundert besten, die innerhalb ihrer Warengruppe mit höchstem Marktanteilsplus bei positiver Umsatzentwicklung und konstanter Käuferzahl überzeugen. Als Basis dient das unabhängige Verbraucherpanel "GfK ConsumerScan", das die Einkäufe von 30 000 Haushalten in Deutschland erfasst. In den Warengruppen Süßwaren und Kosmetik wird zusätzlich ein Panel mit 40 000 Individualkäufern herangezogen.

"Wir sind sehr stolz, auch in diesem Jahr zu den besten Marken Deutschlands zu zählen", sagt Perry Soldan, geschäftsführender Gesellschafter Dr. C. Soldan. "Ob durch hohe Innovationskraft, aufmerksamkeitsstarke Aktionen oder die eigene Kraft der Marke, im Handel erzielen wir nachhaltig Erfolg."

Minis ein großer Erfolg

2017 hätten insbesondere die Em-eukal Minis das Em-eukal-Sortiment gestärkt. "Wir haben und mit kleiner Bonbongröße und praktischem Kleinbeutel für unterwegs eine jüngere Zielgruppe erschlossen", so Perry Soldan.

Zudem habe ein TV-Spot rund um die Em-eukal-Gummidrops sowie breit angelegte Sampling-Aktionen in 14 deutschen Großstädten für hohe Aufmerksamkeit gesorgt.

fh nn