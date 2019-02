Spix-Schule: Aus für das "Telefonhäuschen"

Die beiden westlichen Eingänge bekommen neuen Glasvorbau — Probleme waren Enge und Kälte - vor 33 Minuten

HÖCHSTADT - Die Schüler der Ritter-von-Spix-Mittelschule müssen sich schon bald nicht mehr durchs "Telefonhäuschen" quetschen – so nennen viele den Windfang am Haupteingang. Für rund 115 000 Euro soll die Aula einen großen Glasvorbau bekommen, in den beide westliche Zugänge zur Schule integriert werden.









Der Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am Montagabend für diese Variante entschieden. Entsprechende Mittel werden in den Haushalt 2019 eingestellt. "Unser Haupteingang ist viel zu klein für den täglichen Bedarf", hatte Schulleiter Michael Ulbrich schon vor Monaten geklagt. Der Windfang, der nach außen ragt, sei eigentlich nach innen geplant gewesen, hätte dort jedoch zu viel Platz weggenommen. So platzierte man ihn nach außen. "Wir nennen das Ganze nur Telefonhäuschen." Nachdem sich die Schülerzahl in den vergangenen acht Jahren fast verdoppelt habe, sei die Enge dort "ein tägliches Ärgernis".

Die Tür rechts vom Haupteingang wiederum, von der aus die Schüler unter einer Überdachung in die Mensa laufen können, hat überhaupt keinen Windfang. "Dadurch kühlt unsere Aula im Winter aus", sagt Ulbrich. Die Pläne sehen jetzt vor, das "Telefonhäuschen" wegzureißen und einen großen Windfang vor beide Türen zu bauen. "Wenn dann machen wir es gleich gescheit", meinte unter anderem Stadträtin Irene Häusler. Eine günstigere Variante mit zwei getrennten Windfängen hat der Ausschuss deshalb verworfen.

Nachbarn sind sich uneinig

Gleich zu Beginn der Sitzung hatten sich die Stadträte zwei private Bauvorhaben in Ortsterminen angesehen. Der Neubau eines Gartenhäuschens wurde nicht genehmigt, weil die Nachbarin hier eine Beeinträchtigung ihres Ausblicks befürchtet. "Uns wäre es am liebsten, die Parteien würden sich einigen", sagte Bürgermeister Gerald Brehm. Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde hat hier das letzte Wort.

Mit dem Hinweis, das Gebäude solle sich von der Höhe her in die bestehende Bebauung einfügen, stimmte der Stadtrat den Plänen eines Bauherren zu, der am Brunnenweg ein dreigeschossiges Wohnhaus bauen möchte. Weitere kleine Anträge standen auf der Tagesordnung.

500 Mastlämmer

Eine größere Veränderung plant eine Antragsstellerin im Höchstadter Ortsteil Ailersbach. Sie möchte eine Maschinenhalle mittels flexibler Abtrennungen umnutzen, um hier Schafe zu halten. Konkret plant sie, 500 Mastlämmer dort unterzubringen oder 350 Schafe mit jungen Lämmern.

Dieses Anliegen füge sich zwar in das Dorfgebiet ein, heißt es in der Beschlussvorlage. Allerdings sei die Erschließung nicht gesichert, weil bis heute keine funktionsfähige Dachentwässerung realisiert worden sei. Das Dach sei teilweise abgedeckt, sodass für die Nachbarn eine Lärmbelästigung zu befürchten sei. Keiner von ihnen hat per Unterschrift seine Zustimmung signalisiert. Der Bauausschuss stellte deshalb eine Genehmigung nur unter der Bedingung in Aussicht, dass die Entwässerung des Grundstücks gesichert wird.

Außerdem hat der Ausschuss Aufträge vergeben: Die Lonnerstadter Firma CET sorgt zum Preis von rund 15 000 Euro für die Beleuchtung am neuen Fußweg von der Freizeitanlage Aischaue in die Stadt.

Eine Übersichtstafel zu den zwölf neuen Themenradwegen, die im Rahmen des LAG-Kooperationsprojekts zwischen dem Landkreis Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim sowie Kommunen aus Erlangen-Höchstadt beschildert werden, soll im Höchstadter Engelgarten installiert werden.

CLAUDIA FREILINGER