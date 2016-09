Beim Medwork Triathlon in Höchstadt gingen rund 600 Männer und Frauen verschiedenen Alters an den Start, um sich in den Disziplinen Laufen, Schwimmen und Radfahren zu messen. Neben zahlreichen Profis schwitzten auch ambitionierte Hobby- und Freizeitsportler auf der Strecke. © Athina Tsimplostefanaki