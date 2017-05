Stadtgalerie als Rezept für "Miteinander — mittendrin"

HERZOGENAURACH - Eine Schaufensterdekoration der besonderen Art ist derzeit in 15 Geschäften in der Hauptstraße und am Marktplatz zu bewundern. "Miteinander – mittendrin" heißt die "Stadtgalerie" der Lebenshilfe, die noch bis zum Sonntag ein zusätzliches Argument zum Schaufensterbummeln ist.

Die Bilder hängen nicht nur in Schaufenstern: Auf ihre „Blumenwiese“ deuten Joachim Stöbig und Karina Herr. Apotheker Armin Welker freut sich über diese gesundheitsfördernde Augenweide. © Foto: Kronau



Menschen mit Behinderungen gehören selbstverständlich zum Stadtbild. Dass sie auch zu erstaunlichen künstlerischen Leistungen fähig sind, zeigt diese Ausstellung. "Ich finde, dass sind tolle Bilder", sagte etwa Konrad Ruhmann, Inhaber von "Herrenmode am Turm". Auch er ist bei der Aktion dabei, denn Ruhmann unterstützt die Lebenshilfe schon immer. "Das ist eine schöne Aktion, das bietet sich ja geradezu an."

Kontinuierlich Kunst

Unter anderem deswegen, weil die Lebenshilfe in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Aus diesem Anlass gibt es ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, in dem die Stadtgalerie einen prominenten Platz hat. Die Kunstausstellung wurde dabei nicht einfach aus dem Boden gestampft. Bei der Lebenshilfe gibt es für die Mitarbeiter der Werkstätten stets auch arbeitsbegleitende Maßnahmen. Und das sind immer wieder auch Kurse für künstlerische Betätigung. "Da ist dann vor etwa einem Jahr die Idee entstanden, eine Stadtgalerie zu machen, die 24 Stunden am Tag geöffnet ist", erklärte Markus Lehmann, Fachabteilungsleiter bei den Aurach-Werkstätten und zuständig für Autec in Weisendorf, wo vor allem Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen arbeiten.

Bei Autec wird arbeitsbegleitend viel gemalt, doch auch die weiteren Lebenshilfe-Einrichtungen haben künstlerisch einiges zu bieten.

Markus Lehmann hat die Stadtgalerie federführend mit Lebenshilfe-Öffentlichkeitsarbeiterin Kristina Lorenz konzipiert. Viele bei der Lebenshilfe haben mitgewirkt, das Ergebnis kann sich (noch bis Sonntag) sehen lassen.

Über die Aktion freuten sich gestern bei einem Rundgang auch Lebenshilfe-Vorsitzender Ulrich Wustmann und Geschäftsführer Josef Hennemann. Auch Bürgermeister German Hacker und Behindertenbeauftragter Wolfgang Jörg waren beeindruckt.