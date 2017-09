Stadtumlandbahn: Blitzsitzung für weitere Planungen

Kurzbeschreibung: Seit Jahren wird um die Umsetzung der schienengebundenen Stadt-Umland-Bahn diskutiert. Das sogenannte L-Netz ist momentan die Variante der StUB, deren Realisierung am wahrscheinlichsten ist. Dabei führt eine Nord-Süd-Verbindung von Nürnberg-Wegfeld bis zum Erlanger Hauptbahnhof. Sollte die StUB ab 2025 fahren, würden die Gesamtkosten (Stand 2015) wohl etwa 297 Millionen Euro betragen: 39 Millionen Euro davon entfallen auf die Planung, 258 Millionen Euro auf den Invest. Abzüglich möglicher Förderung kostet die StUB die Stadt Erlangen noch etwa 66,5 Millionen Euro.



Themenarchiv Stadt-Umland-Bahn – StUB