Starke Windböe knickt Baum an Bahnhofstraße

Herzogenaurach: Vorboten des angekündigten Wetterumschwungs? - vor 1 Stunde

Plötzlich aufkommende Windböen nach langer Hitze und Trockenheit brachten den Baum an der Bahnhofstraße in Herzogenaurach gegen 18 Uhr am Donnerstag zu Fall.

Hatte nur noch wenig Halt: Eine Böe fällte den Baum in Herzogenaurach. Foto: F.: Matthias Kronau



Für den Donnerstag Abend war für Franken eine Gewitterwalze angekündigt. Allerdings lag für Herzogenaurach die Regenwahrscheinlichkeit um 18.15 Uhr immer noch nur bei 35 Prozent, obwohl Landwirtschaft, Gärtner und die arbeitende Bevölkerung zahlreicher Branchen seit Wochen auf ergiebigen Regen warten.