Start ins Berufsleben: "Fordern und fördern"

24 Auszubildende beginnen bei der Stadt- und Kreissparkasse ihre Laufbahn - vor 43 Minuten

HERZOGENAURACH/HÖCHSTADT - 24 neue Auszubildende starten jetzt in ihre berufliche Zukunft bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach. Vor den angehenden "Bankkaufleuten" liegen zweieinhalb abwechslungsreiche Ausbildungsjahre.

Sie freuen sich schon auf den Berufsstart: Einige der neuen Azubis der Stadt- und Kreissparkasse mit ihren Ausbilderinnen. © Foto: Sparkasse



Sie freuen sich schon auf den Berufsstart: Einige der neuen Azubis der Stadt- und Kreissparkasse mit ihren Ausbilderinnen. Foto: Foto: Sparkasse



Aus den zahlreichen Bewerbungen, die bei der nun vereinigten Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt -Herzogenaurach eingegangen sind, konnte das Kreditinstitut 24 Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Bankkauffrau/mann anbieten. Schon vor dem offiziellen Ausbildungsstart hatte die Sparkasse zum Treffen eingeladen. Dabei konnten sich die neuen Azubis, ihre Eltern und die künftigen Kollegen bereits vor dem ersten Arbeitstag kennenlernen.

Johannes von Hebel, Vorstandsvorsitzender der Stadt- und Kreissparkasse, begrüßte alle. Er erinnere sich noch sehr gut an seinen eigenen Start bei der Sparkasse, sagte er und erläuterte dann das Ausbildungskonzept. "Wer bei uns lernt, wird gleichermaßen gefordert und gefördert. Wir setzen auf Projektarbeiten, Verkaufstrainings und unterstützen unsere Auszubildenden mit einer intensiven Prüfungsvorbereitung. Dieser interne Unterricht stellt die Verbindung zwischen den Inhalten des Berufsschulunterrichts und der praktischen Ausbildung in den 58 Geschäftsstellen her."

Persönlichkeit stärken

Der Sparkasse sei in der Ausbildung wichtig, den jungen Mitarbeitern nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern auch die Persönlichkeit zu stärken. So starten am Mittwoch, 6. September, 24 Auszubildende in einen abwechslungsreichen, aber auch anspruchsvollen Beruf.

Eva-Maria Basak, Leiterin der Abteilung für Personalentwicklung, freut sich ebenfalls auf das neue Lehrjahr, wie sie betonte. "Auch 2018 stellen wir Ausbildungsplätze zur Verfügung, um vorausschauend dem demographischen Wandel entgegenzuwirken und um rechtzeitig gegen den sich abzeichnenden Fachkräftemangel gewappnet zu sein. Wir freuen uns, diesen jungen, interessierten Menschen mit frischen Ideen die Chance auf eine anspruchsvolle Ausbildung mit guten Karrierechancen bieten zu können."

Die nächste Bewerbungsrunde ist übrigens schon eingeläutet. Ausbildungsbeginn bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt -Herzogenaurach ist am 1. September 2018. Interessierte können sich ab sofort unter dem Menüpunkt "Ihre Sparkasse/Ausbildung und Karriere" auf www.sparkasse-erlangen.de online bewerben. Das Ausbildungs-Team steht für persönliche Fragen vorab unter = (0 91 31) 82 4-1 21 zur Verfügung.

nn