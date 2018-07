Statt Strand lieber Häuser bauen oder Kinder betreuen

Fast 400 Schüler und Studenten arbeiten in den Sommerferien auf den Baustellen, Grünanlagen und in Läden des Landkreises - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH / HÖCHSTADT - Die Sommerferien in Bayern haben begonnen. Viele genießen die schulfreie Zeit, doch fast 400 Ferienjobber im Landkreis Erlangen- Höchstadt tauschen Sonne, Strand und Meer lieber gegen Schichtarbeit, Store und Baustelle.

Während andere sich im Schwimmbad aalen, jobben manche Schüler lieber beim Baubetriebshof, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. © Foto: Lino Mirgeler/dpa



Besonders in dieser Umgebung wird man auf der Suche nach einem Ferienjob gut fündig. Vor allem Herzogenaurach ist von großen Firmen geprägt. Die Stadt selbst bietet ebenfalls einige Ferienjobs. Ab 16 Jahren kann man im städtischen Baubetriebshof oder in der Stadtgärtnerei arbeiten. Ab 18 Jahren darf man im Rahmen des Ferienprogramms Kinder beim Spielmobil betreuen. Entweder man arbeitet in der ersten oder in der zweiten Ferienhälfte. Die Länge der Ferienarbeit ist auf drei Wochen festgelegt.

Jedes Jahr gehen im Personalamt der Stadt 60 bis 100 Bewerbungen dafür ein. Insgesamt sind meist etwa 35 Plätze zu besetzten. Doch da viele oft kurzfristig absagen oder krank werden, müsste man kaum Absagen erteilen, erklärt eine Verantwortliche aus dem Personalamt der Stadt. Die Bewerbungsfrist für Ferienjobs ist von Februar bis April.

Die Stadt Höchstadt hat keine Arbeitsplätze für Ferienarbeiter. Beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt gibt es ebenfalls keine Ferienarbeitsjobs zu besetzen. Urlaubsbedingt fehlende Kräfte würden intern vertreten, fachlich wäre die Arbeit zu schwierig, informiert eine Sprecherin aus dem Landratsamt.

Doch nicht nur die Stadt sucht jedes Jahr Ferienarbeiter, auch Herzogenaurachs große Firmen haben freie Stellen für Jugendliche, die sich in den Ferien was dazuverdienen wollen. So gibt es zum Beispiel bei Schaeffler rund 280 Ferienjobs zu besetzen – etwa 200 in Herzogenaurach und 80 am Standort Höchstadt.

"Die genauen Zahlen richten sich aber immer nach dem Bedarf", sagt Antje Müller, Leiterin von Öffentlichkeitsarbeit und Services. Die Interessenten müssen mindestens 16 Jahre alt sein, bestenfalls aber schon volljährig. Der Einsatz erfolgt überwiegend in der Produktion. Gearbeitet wird dort im Schichtbetrieb, gerade deswegen müssen die Ferienarbeiter bereits 18 Jahre alt sein. Des weiteren solle man zuverlässig, einsatzbereit und flexibel sein, rät Müller. ,,Aufgrund der erfreulich großen Nachfrage sind allerdings bereits alle offenen Stellen vergeben." Der Bewerbungszeitraum für Ferienjobs bei Schaeffler in Herzogenaurach ist ab Anfang Mai, für den Standort Höchstadt kann man sich von März bis Juni bewerben.

Von den zwei großen Sportfirmen in Herzogenaurach bietet nur Puma Ferienjobs an. Die Arbeiter auf Zeit sind im Verkauf und im Lager des Outlets eingesetzt. 16 Plätze waren dieses Jahr ausgeschrieben. Wie auch bei der Stadt ist die Ferienarbeit entweder in der ersten oder in den zweiten Hälfte der Ferien möglich. Da sie etwa 40 Bewerbungen erhalten hatten, wären aber leider schon alle Plätze vergeben, informiert eine Mitarbeiterin der Unternehmenskommunikation von Puma. Bewerben kann man sich hier schon im Frühjahr auf der Homepage oder direkt im Outlet.

Auch das Bauunternehmen Raab bietet Ferienjobs an. Von den rund sieben Bewerber werden, je nach Auftragslage, zwei bis vier angenommen. Es soll ja auch ein sinnvoller Job sein. "Sonst geht ja der Tag nicht rum", meint Thomas Polzer, Personal- und Ausbildungsleiter der Firma Raab. Die Bewerbung sollte hier sechs Monate im Voraus kommen, die Länge der Beschäftigung ist individuell.

ALICIA KÜSTER