Stau-Ende übersehen: Brummi schiebt vier Lkw zusammen

vor 42 Minuten

WACHENROTH - Heftig gekracht hat es gestern auf der A3 nahe der Raststätte Steigerwald: Insgesamt fünf Lkw waren an der Massenkarambolage beteiligt.

Ein Schwerverletzter, mehrere Leichtverletzte und 400 000 Euro Sachschaden waren die Bilanz dieses schweren Unfalls auf der A3. © Foto: NEWS5 / Merzbach



Der Verkehr stockte am Donnerstagvormittag auf der A3 rund 500 Meter nach der Raststätte Steigerwald bei Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Ein Brummifahrer, der in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war, bemerkte aus noch unbekannten Gründen das Stauende zu spät.

Er krachte mit seinem Lastwagen augenscheinlich ziemlich ungebremst in das Heck eines weiteren Lasters. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Unfallfahrer insgesamt vier Brummis aufeinander schob. Dabei wirkten so starke Kräfte auf das Führerhaus, dass es massiv zerstört wurde. Der Trucker wurde dadurch in der Fahrerkabine eingeklemmt und erst die Feuerwehr konnte ihn mit schwerem Gerät befreien.

Alle anderen Lastwagenfahrer hatten mehr oder weniger Glück im Unglück, denn nur einer von ihnen wurde leicht verletzt. Nach ersten Angaben von der Unfallstelle entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 000 Euro.