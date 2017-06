Ein Brummifahrer, der auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war, bemerkte ein Stauende zu spät und fuhr beinahe ungebremst in das Heck eines weiteren Lasters. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Unfallfahrer insgesamt vier Brummis aufeinander schob. Die Feuerwehr musste den Mann mit schwerem Gerät befreien. © NEWS5 / Merzbach