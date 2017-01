Stefan Zillich und Eddy Süß präsentieren Hymne für SpVgg Heßdorf

Die Fans haben den Song aufwändig produziert. - vor 1 Stunde

HESSDORF - Sie lieben die Farben rot und schwarz, finden Fußball faszinierend, gehen zu fast jedem Spiel der SpVgg Heßdorf und haben jetzt die offizielle Hymne des Vereins geschrieben: „Du bist mein Verein“ heißt der Song, den Eddy Süß und Stefan Zillich in einem Tonstudio eingespielt haben.

Begeistert von der SpVgg Heßdorf, und rundrum zufrieden mit ihrer Vereinshymne: Stefan Zillich (links) und Eddy Süß. © Foto: Kronau



Begeistert von der SpVgg Heßdorf, und rundrum zufrieden mit ihrer Vereinshymne: Stefan Zillich (links) und Eddy Süß. Foto: Foto: Kronau



„Die Bayern haben ,Stern des Südens‘, der Club hat ,Die Legende lebt‘, der FC Liverpool hat ,Never walk alone‘, und was haben wir?“, fragte Eddy Süß im Dezember die Gäste bei der SpVgg-Weihnachtsfeier. Und die Antwort folgte auf dem Fuß: „Wir haben ,Du bist mein Verein‘.“

Dann wurde das Lied erstmals gespielt. „Harry, mach laut“, rief Stefan Zillich dem Mann am CD-Player zu. Schon nach kurzer Zeit stimmte die weihnachtliche Versammlung in den Text ein: „Spielvereinigung, rot und schwarz, du bist mein Verein.“

Eddy Süß und Stefan Zillich durften am Ende sehr zufrieden sein. Die Mitglieder fanden das Werk offenbar gelungen, die beiden erhielten am Ende großen Applaus.

Die Idee zu einer SpVgg-Hymne war ihnen schon im August letzten Jahres gekommen. „Wir dachten uns, dass wir so ein Heimspiel eigentlich zu einem Event machen sollten, auch schon vor dem Anpfiff“, erklärt Eddy Süß, der in Untermembach wohnt und schon seit über 35 Jahren quasi zu jedem Spiel der Heßdorfer geht.

Wie man von außen Stimmung in ein Fußballspiel trägt, weiß der 45-Jährige genau. Als Trommler Eddy sorgte er jahrelang bei den Heimspielen für die nötige Rückenstärkung der Kicker. „Jetzt bin ich aber Stadionsprecher.“

Eddy Süß, der bei den AH spielt, sich zudem um Vereinszeitschrift „Sport-Echo“ kümmert und zeitweise Jugendteams mitbetreut hat, war von der Hymnen-Idee sofort begeistert. „Ich tue gerne was für den Verein.“

Aber so eine Hymne fällt nicht einfach vom Baum. Wie gut, dass Kumpel Stefan Zillich Profimusiker ist. Und natürlich auch SpVgg-Fan. Vor acht Jahren war der heute 40-Jährige aus Büchenbach nach Niederlindach gezogen und hatte dann auch mal Heimspiele der SpVgg besucht. „Da war ich sofort integriert, das hat mich begeistert und ich habe mir gedacht: Da bin ich daheim.“ Was sich unmittelbar auf die ersten beiden Liedzeilen der Hymne ausgewirkt hat: Jeden Spieltag stehen wir alle beieinand, und jeder ist hier mit jedem irgendwie bekannt.

Zillich schrieb die Musik, Süß den Text, und an beidem wurde dann noch lange gefeilt. Zwei Mal gingen die beiden in ein Nürnberger Tonstudio. „Wenn, dann sollte es was Gescheites werden“, so Süß und Zillich unisono. Die Hymnen-Produzenten waren so emsig beschäftigt, dass sie sich auch artig bei ihren Ehefrauen bedankten. „Die haben auf uns ganz schön verzichten müssen.“

Halb so wild offenbar. „Ich finde die Hymne toll, und von der Stimme von Stefan bin ich fasziniert“, verrät Bettina Süß. Wenn das mal kein Grund ist, mal wieder zu einem Heimspiel der Heßdorfer zu gehen. Denn die Hymne soll künftig vor jeder Partie gespielt werden.

Die CD wird für 9,50 Euro verkauft. Wer sich für die Musik von Stefan und Nicole Zillich interessiert: www.mum-live.de. Süß und Zillich bieten auch anderen Vereinen, die eine eigene Hymne wollen, Rat und Hilfe an.

MATTHIAS KRONAU