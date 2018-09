Stein auf Straße gelegt: Autofahrer sehen Hindernis zu spät

Eine unbekannte Person legte den Stein auf den Hans-Ort-Ring in Herzogenaurach - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Eine bisher unbekannte Person legte am Sonntagabend einen großen Stein auf den Hans-Ort-Ring. Zwei Autofahrer erkannten das Hindernis zu spät.

Die Person legte den 20x10 Zentimeter großen Stein auf die rechte Fahrbahn des Hans-Ort-Ringes – kurz vor der Einmündung der Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße – in Richtung Erlangen, teilte die Polizei mit. Zwei Pkw-Fahrer erkannten das Hindernis zu spät und überfuhren es. Ihre Fahrzeuge wurden dabei jeweils am Reifen und an der Felge nicht unerheblich beschädigt, so dass ein Sachschaden von 1500 Euro entstand. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter. Informationen zu diesem Fall nimmt die Polizeiinspektion in Herzogenaurach entgegen.

Kilian Trabert Volontär der Nürnberger Nachrichten E-Mail