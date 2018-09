Stolz auf 60 Jahre Erfolg in Gremsdorf

GREMSDORF - Bei der Jubiläumsveranstaltung zum 60-jährigen Bestehen der CSU Gremsdorf wurde auf die Geschichte des Ortsverbands eingegangen, aber auch auf die aktuelle Politik geschaut.

Beim Jubiläum wurden verdiente Mitglieder geehrt (von links): Michael Dirscherl, 2. Vorsitzender Markus Franke, Bezirksrätin Ute Salzner, Hans Ruß, Vorsitzender Norbert Walter, Ewald Schuler, MdL Walter Nussel, Waldemar Kleetz und Landrat Alexander Tritthart. © Foto: Neudörfer



So unterstrich etwa der Landtagsabgeordnete Walter Nussel, dass man auch nach der Landtagswahl nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde. Nussels Ausführungen waren breitgefächert. Er stellte unter anderem Sicherheit und Ordnung in den Blickpunkt, lobte den wirtschaftlichen starken Landkreis, in dem die Wertschätzung der Menschen untereinander ein wichtiger Punkt sei.

Zunächst einmal aber stand natürlich der Ortsverband im Mittelpunkt der Veranstaltung im SC-Sportheim. Seit 60 Jahren arbeitet er erfolgreich. Auch wenn die Zahl der Mitglieder wie bei vielen etablierten Parteien gesunken ist. Während der Ortsverband vor 30 Jahren 28 Mitglieder zählte, sind es aktuell nur noch 19.

Dennoch: Vorsitzender und Bürgermeister Norbert Walter freute sich, bei der Veranstaltung deutlich mehr als 19 Gäste begrüßen zu können. Altbürgermeister und Ehrenbürger Waldemar Kleetz hatte eine Chronik erarbeitet. Erhard Knoll, Georg Kestler und Willi Salomon hatten den Ortsverband gegründet, wobei Salomon zum Vorsitzenden gewählt wurde. Ihm folgten dann Georg Kestler und Hans Ruß.

Peter Finke führte den Ortsverband von 1997 bis 2001, ihm folgten kommissarisch Erich Silberhorn und Michael Karg. Von 2002 bis 2017 war Waldemar Kleetz der Chef der örtlichen CSU. Vorsitzender Walter meinte, dass es trotz der schlechten Umfragen für die CSU wichtig sei, mit so einem Jubiläum ein Zeichen zu setzen. Seit 1972 stellt die Partei den Bürgermeister. Darauf sei man stolz. Hart ging Walter mit manchen Medien ins Gericht, die lieber über Sensationen berichten als über die politischen Leistungen.

Landrat Alexander Tritthart gratulierte dem Ortsverband und nutzte auch die Gelegenheit, die ehrenamtlichen Bürgermeister im Landkreis für ihr Engagement zu loben. Bezirksrätin Ute Salzner unterrichtete über ihre politische Arbeit.

Natürlich gab es auch Ehrungen: Ehrenbürger Waldemar Kleetz erhielt die CSU-Ehrenmitgliedschaft, geehrt für treue Mitgliedschaft wurden Ewald Schuler (55 Jahre), Michael Dirscherl und Hans Ruß (35 Jahre) sowie Barbara Hübner (25 Jahre).

