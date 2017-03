Storchen-TV sendet aus dem Nest in Höchstadt

Für das Paar auf dem Dach des alten Rathauses beginnt bald die Brutsaison - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Es ist ein Fernsehprogramm der besonderen Art: das Storchen-TV. Seit gestern kann man das Storchenpaar, das bald mit dem Brüten beginnen wird, vom Foyer der Kreissparkasse aus sowie im Internet beobachten.

Sparkassendirektor Reinhard Lugschi (l.) und Edmund Lenz drücken auf den Knopf und schon wird das Geschehen im Storchenhorst auf dem Dach des alten Rathauses per „Storchen-TV“ ins Foyer der Kreissparkasse übertragen. © Foto: Silvia Schulte



Sparkassendirektor Reinhard Lugschi und "Storchenvater" Edmund Lenz drückten gemeinsam auf den Knopf und starteten damit gestern wieder die Live-Übertragung ins Foyer der Sparkasse. Anna und Jerome sind von nun an wieder 24 Stunden "online". Das Storchenpaar, das den Winter in Höchstadt verbringt, hat die kalte Jahreszeit gut überstanden, auch dank der regelmäßigen Fütterungen durch Edmund Lenz.

Selbstbedienung oder Kellner?

Auch die übrigen Störche im Umkreis sind gut durch den Winter gekommen. Einige haben sich in der Mülldeponie Medbach durchgefressen, die restlichen haben den Service von "Storchenvater" Lenz genossen. Sie bekamen Ersatzfutter, seitdem das Veterinäramt die Fütterung mit Schlachtabfällen von Fischen verboten hatte (die NN berichteten). Alle Tiere wussten genau, wo und wann der Tisch gedeckt war. Die Deponie-Störche warteten um die Mittagszeit auf die Anlieferung des Biomülls und fraßen sich dann den Bauch voll. Ihre von Lenz versorgten Kollegen warteten zur richtigen Zeit am Futterplatz.

Der Zwischenstopp auf der Mülldeponie ist auch bei den Störchen beliebt, die noch ganz klassisch in den Süden ziehen. Deren Reise endet inzwischen aber oft schon in Spanien, hat Lenz beobachtet. "Daran ist der Klimawandel schuld", sagt er.

Doch bald wird es in Südeuropa keine offenen Mülldeponien mehr geben und diese beliebte, aber nicht ungefährliche Nahrungsquelle für die Zugvögel versiegen, sagt der Storchenexperte. Er sieht noch eine weitere Gefahr auf der Reise in den Süden: Durch die Ausbreitung der Wüsten fehlen den Zugvögeln Rastplätze.

Diesen gefährlichen Weg haben sich Anna und Jerome gespart. Voraussichtlich ihr restliches Leben lang bleiben sie in ihrem Nest auf dem Heimatmuseum. Ganz im Gegensatz zu ihrem Nachwuchs, der erst einmal seinem genetischen Programm folgt und im Spätsommer Richtung Süden aufbricht. Kehren die erwachsen gewordenen Jungstörche dann in ihre Heimat zurück, müssen sie sich ein eigenes Revier erstreiten. Und dort werden sie dann möglicherweise sesshaft.

"Wenn ein Storch einen Winter nicht in den Süden fliegt, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass er auch im nächsten Jahr bleibt, bei 50 Prozent. Wenn er auch im zweiten Jahr nicht geht, so bleibt er zu 90 Prozent sein Leben lang an diesem Ort", weiß Lenz.

Der Putzmann kommt

Der "Storchenvater" versucht, auch in der kommenden Saison alles zu tun, um den Artenerhalt der Störche zu stärken. Dafür reinigt er kommende Woche das Nest, entfernt das wasserundurchlässige Plastik und polstert den Horst mit Schilf und Heu aus. So können die Jungstörche bei nasskaltem Wetter nicht erfrieren oder ertrinken und wachsen gesund und munter heran.

Mit der Storchencam hat man einen guten Blick direkt ins Nest. Dort wird bald das erste Ei erwartet. © Archivfoto: Draminski



Schon bald wird es soweit sein. Die Eier werden voraussichtlich um den 23. oder 24. März gelegt, schätzt Lenz. Durchschnittlich fünf Eier umfasst ein Gelege. Meist schlüpfen vier Jungstörche, von denen statistisch gesehen zwei das Frühjahr überleben. Die treten dann die gefährliche Reise in den Süden an, die ein weiteres Tier das Leben kostet. Übrig bleibt theoretisch also nur ein Storch von insgesamt fünf gelegten Eiern. Dank der Fürsorge von Edmund Lenz haben in Höchstadt aber überdurchschnittlich viele Jungtiere überlebt: nämlich rund drei. "Auf den Lorbeeren dürfen wir uns aber nicht ausruhen", erklärt Lenz.

"Storchencam" beliebt

Tatsache ist: Der Aischgrund ist mittlerweile die Region in Bayern mit der höchsten Storchenpopulation. Das hat sich herumgesprochen. Immer wieder kommen Touristen aus aller Welt, die die Störche im Internet über die "Storchencam" verfolgen. "Es kamen schon Touristen aus Belgien oder den Niederlanden in die Sparkasse, um Anna und Jerome zu sehen", erklärt Sparkassendirektor Reinhard Lugschi.

Er ist von den Tieren restlos begeistert und freut sich, dass diese über das vom Geldinstitut installierten Storchen-TV nicht nur vor, sondern auch in der Sparkasse zuhause sind. Obwohl Live-Übertragungen aus dem Nest inzwischen mehrere Nachahmer gefunden haben, ist die Popularität der Höchstadter Storchencam ungebrochen.

Hier kann man die Störche im Zehn-Sekunden-Takt beobachten: www.storchennest-hoechstadt.de

JULIA KLÖHN