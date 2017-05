Suche nach dem Sinn

Gottesdienst auf der Lutherhöhe in Mühlhausen - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Zwei Vatertagswanderer – gespielt von Pfarrer Schäfer und Vikar Meyer – auf der Suche nach dem Sinn des Himmelfahrtstags standen im Mittelpunkt des diesjährigen Rollenspiels beim Himmelfahrtsgottesdienst der südlichen Gemeinden des Dekanats Bamberg.

Ein besonderer Himmelfahrtsgottesdienst wurde auf der Lutherhöhe in Mühlhausen gefeiert. © privat



Dieses Jahr fand der Gottesdienst auf der Lutherhöhe in Mühlhausen statt. Die Lutherhöhe wurde erst vor kurzem renoviert und so für den Himmelfahrtsgottesdienst bestens vorbereitet. In Andenken an die Erstellung des Denkmals vor 200 Jahren und passend zum Lutherjahr wurde beim Gottesdienst eine neue Eiche gepflanzt. Den symbolischen Pflanzakt führten Bürgermeister Klaus Faatz sowie Mitglieder des Kirchenvorstandes und des Gemeinderates aus.

Die anfangs erwähnten Wanderer fanden nach den Erläuterungen von zwei weisen Männern – gespielt von Pfarrer Steinbauer als Thomas von Aquin und Pfarrer Mattes als Luther — doch noch den Sinn der Himmelfahrt: Jesus ist uns durch seine Himmelfahrt näher als er zu seinen Lebzeiten gewesen war.

Pfarrer Sauer aus Lonnerstadt und Pfarrer Mattke aus Hirschaid konnten in ihrer gemeinsam vorgetragenen Ansprache zahlreiche Gottesdienstbesucher aus den Gemeinden des südlichen Dekanats begrüßen. Es waren Christen aus Höchstadt, Lonnerstadt, Mühlhausen, Wachenroth, Pommersfelden, Steppach, Limbach und Hirschaid gekommen sowie eine Delegation der katholischen Pfarrei und der evangelischen Freikirche Mühlhausen.

Der imposante Posaunenchor, gebildet von Bläserinnen und Bläsern aus den beteiligten Gemeinden, gestaltete klangvoll einen musikalisch beeindruckenden Rahmen für den Freiluftgottesdienst. Nach dem Gottesdienst konnte man in der Kulturscheune einkehren.

Das herrliche Wetter, die wunderbar stimmige Umgebung auf der Lutherhöhe und der abwechslungsreiche Ablauf des Gottesdienstes trugen dazu bei, dass sich alle Anwesenden an diesem Himmelfahrtsgottesdienst sichtlich wohlfühlten.

nn