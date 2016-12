Süße Belohnung nach bitterbösem Spiel

HÖCHSTADT - Ein bitterböses Spiel mit süßem Ende für die Alligators: Zwei Platzverweise und laut HEC-Pressesprecher Stefan Hobner zig Fehlentscheidungen mussten sie beim EV Weiden schlucken, doch am Schluss stand ein 5:4-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel.

Applaus, Applaus: Keeper Philipp Schnierstein beklatscht den Erfolg. Foto: Foto: Thomas Hahn



Ein Drittel lang waren die Alligators klar die tonangebende Mannschaft, führten auch verdient mit 2:0 durch Tore von Tomas Rousek und Markus Babinsky, ehe Schiedsrichter Martin Holzer laut Hobner „das ganze Spiel kaputt gemacht hat“. Und dann verwendete er für die Vorfälle im zweiten Drittel fast die gleichen Worte, mit denen Weidens Trainer Markus Berwanger nach dem Match am Montag schon vor dem Rückspiel Öl ins Feuer gegossen hatte: „Wir sind von vorne bis hinten verschaukelt worden.“

Da sei beispielsweise der Höchstadter Stürmer Michal Petrak in der 16. Minute gegen die Banke gecheckt worden, musste bis zur Pause behandelt werden Eine Strafe blieb aus. Als er zum zweiten Drittel wieder zurück aufs Eis kam, prallte er mit dem Weidener Marcel Waldowsky zusammen – beide mit hohem Tempo. Hobner hatte nicht einmal ein Foul gesehen, Schiedsrichter Holzer verhängte mit der Matchstrafe die höchstmögliche Sanktion, härter noch als die Spieldauerdisziplinarstrafe, weil die Sperre jetzt vom Sportgericht festgesetzt wird.

In der folgenden Hektik kassierten die Alligators zunächst durch einen Abstauber das Weidener Anschlusstor und kurz darauf den Ausgleich. Der HEC brauchte lange, um sich zu fangen. Erst gab es in der 35. Minute noch ein hartes Durchgreifen von Holzer, der nach einer durchaus nicht unüblichen Rauferei zwischen Marco Babic und Patrik Dzemla beide Akteure mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe direkt zum Duschen schickte. Hobner: „Zwei plus zwei Minuten hätten es da auch getan.“

Aber das Klima war aufgeheizt. Dennoch hätten die Gäste auch in diesem Drittel mit einer Führung in die Kabinen gehen können. Aber ein schöner Schuss von Rousek landete exakt an der Torlatte.

Die Latte hatte schon im ersten Drittel eine große Rolle gespielt: Ales Kreuzer hatte abgezogen, der Puck prallte von der Unterkante des Gestänges auf (oder hinter) die Torlinie. Die Alligators jubelten jedenfalls verfrüht, denn Holzer hatte die Scheibe nicht hinter der Linie gesehen. Doch direkt aus dem folgenden Bully entstand die Höchstadter Führung. Thilo Grau bediente Rousek, der von halbrechts traf. Logische Folge der HEC-Dominanz war das 2:0 vier Minuten später, das Rousek für Markus Babinsky auflegte, der aus der Drehung traf.

Doch nach 40 Minuten ging es letztlich bei Null los – nur, dass die Franken personell ärger dezimiert waren als die Oberpfälzer.

Die gingen auch prompt in Führung – aber wieder nach einer höchst fraglichen Zeitstrafe gegen Keeper Philipp Schnierstein wegen angeblicher Spielverzögerung. Abercrombie traf im powerplay. Doch der HEC konterte mit dem Ausgleich durch Kreuzer.

Nun ein dummer Puckverlust in Überzahl, so dass erneut Abercrombie Nutznießer war und die Seinigen mit 4:3 nochmals in Front schoss. Ein Erfolg schien nun in weiter Ferne zu liegen, aber die verbliebenen Alligators zeigten nun Biss ohne Ende – und tatsächlich markierte zum zweiten Mal Kreuzer den Ausgleich zum 4:4.

So hieß es auch nach 60 Minuten. Mit Drei gegen Drei wird die Verlängerung gespielt, die ganze 40 Sekunden dauerte, weil Kreuzer mit seinem dritten Treffer alles klar machte.

