Süße Kühlung für Container-Kita "Herzo Base II"

Eis vom Herzogenauracher "Eiscafe am Markt" für 43 Kinder - vor 22 Minuten

HERZOGENAURACH - Nach dem "Kinderhaus Montessori", der "Villa Herzolino" und dem "Familienzentrum Martin Luther" gab es am Freitag auch für den vierten evangelischen Kindergarten, die Kita "Herzo Base II", eine kalte und süße Überraschung.

Süße Kühlung für 43 Kindergartenkinder: In den Containern der Kita „Herzo Base II“ war am Freitag (Speise-) Eistag. © Foto: Hans von Draminski



Süße Kühlung für 43 Kindergartenkinder: In den Containern der Kita „Herzo Base II“ war am Freitag (Speise-) Eistag. Foto: Foto: Hans von Draminski



Insgesamt 292 Kugeln Eis hat das "Eiscafe am Markt" diese Woche an die evangelischen Kitas verteilt. An der Beethovenstraße, wo die "Herzo Base II" derzeit im Container-Exil haust, leuchteten 86 Kinderaugen, als Bentim Gafuri mit einer großen Kiste voller Eis kam.

"Schließlich brauchen die Kinder bei dieser Hitze auch mal eine Abkühlung", meint Sabine Hagen, Geschäftsführerin aller evangelischen Kindertagesstätten in Herzogenaurach. Sie hat die Eisaktion ins Leben gerufen. Da die "Herzo Base II" noch immer in Containern untergebracht ist, haben sie das auch nötig: Trotz der Kühlgeräte hat es in den Räumen 26 Grad. "Wir gehen oft auf Spielplätze im Schatten oder stellen den Rasensprenger auf", meint die Leiterin der Kita, Doreen Westphal. "Unsere Geschäftsführerin ist in den Baumarkt gefahren und hat einen Schlauch gekauft, der ganz viele kleine Löcher hat und so auch schon für Abkühlung sorgt", erzählt Pfarrerin Nina-Dorrote Mützlitz. Man wolle es Kindern und Team möglichst angenehm machen.

Ab 7. Januar zieht die Kita in die neuen Räumlichkeiten an der Herzo Base. "Da freuen wir uns schon drauf", meint die Kita-Leitung. Zum Umzug wird es einen neuen Namen geben. Dieser wurde von Eltern, Erziehern und der Pfarrerin festgelegt. Spätestens zum Namensfest am 19. September wird er öffentlich gemacht.

"Eispatin" Sabine Hagen ist für die Kinder wohl eine Heldin. Jetzt hat sie sich für den "Digital Female Leader Award 2018" in der Kategorie "Social Hero" beworben.

Abstimmen kann man unter https://digital-female-leader.de/bewerberinnen/sabine-hagen

ak